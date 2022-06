BVB heute, News und Gerüchte: Schulz will wechseln, potenzieller Neuzugang wohl unverkäuflich

Nico Schulz will Borussia Dortmund bei einem guten Angebot verlassen und ein möglicher BVB-Kandidat wird seinen Klub nicht verlassen dürfen.

Der BVB heute am Sonntag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 12. Juni.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

Nico Schulz offen für Abschied vom BVB

Linksverteidiger Nico Schulz steht einem Abschied von Borussia Dortmund offen gegenüber. Das bestätigte dessen Berater Roger Wittmann der Bild.

"Nico hat nicht gespielt, ist mit sich unzufrieden, sucht eine neue sportliche Herausforderung, ist sehr offen für einen Wechsel. So ist das, wenn es nicht passt, wenn man sich nicht mehr schätzt", erklärte er.

Getty Images

Dennoch werde Schulz den BVB nur verlassen, wenn ein passender Verein Interesse zeigt. "Aber er wird nicht wechseln, nur damit er gewechselt ist. Er wird zu einem guten Klub gehen, und wenn das nicht klappt, dann eben bleiben", ergänzte Wittmann.

In Dortmund zählt Schulz schon länger zu den Verkaufskandidaten. Die Borussia würde offenbar gerne Nationalspieler David Raum verpflichten.

BVB-Kandidat Zalewski steht wohl nicht zum Verkauf

Borussia Dortmund hat offenbar keine Chance auf einen Transfer von Romas Nicola Zalewski. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Demnach gehört der BVB gemeinsam mit französischen Klubs zu den Interessenten für den 20-jährigen Polen, doch die Verantwortlichen in Rom sehen ihn als unverkäuflich an.

Zalewski erarbeitete sich in der Ewigen Stadt im Laufe der Rückrunde immer mehr Einsatzzeiten unter Jose Mourinho und kam dabei meistens als linker Mittelfeldspieler zum Einsatz.

Getty Images

BVB U23: Mario Suver kommt vom 1. FC Nürnberg

Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Innenverteidiger Mario Suver vom 1. FC Nürnberg für die U23 bekanntgegeben.

🔄 Ein weiterer Zugang für die #BVBU23: Innenverteidiger Mario #Suver wechselt mit der Erfahrung von 12 Zweitligaspielen vom @1_fc_nuernberg nach Dortmund.



Willkommen in Schwarzgelb, Mario! ✌️ pic.twitter.com/mAOP1S9Hhx — Borussia Dortmund (@BVB) June 12, 2022

Beim Club sammelte der 22-Jährige bereits zwölfmal Erfahrung in der 2. Bundesliga.