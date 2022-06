BVB heute, News und Gerüchte: Lazio Rom angeblich an Nico Schulz interessiert

Beim BVB überzeugte Nico Schulz auf links nur ganz selten. Nun soll Lazio Rom Interesse am Linksfuß haben und ihn in die Serie A locken wollen.

Der BVB heute am Mittwoch in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 8. Juni.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB heute, Gerücht: Lazio angeblich an Nico Schulz interessiert

Bei Borussia Dortmund gibt es angeblich einen Interessenten für einen Verkaufskandidaten: Lazio Rom soll sich laut Gazzetta dello Sport ernsthaft mit Nico Schulz beschäftigen.

Der 29-Jährige steht zwar noch bis 2024 beim BVB unter Vertrag, doch der Verein würde ihm, wie schon im Vorjahr, keine Steine in den Weg legen, wenn er gehen will. In der abgelaufenen Saison kam Schulz nur auf 14 Startelf-Einsätze für die Dortmunder.

2019 bezahlte die Borussia rund 25 Millionen Euro an Hoffenheim, um sich die Dienste des Linksfußes zu sichern. Nun steht laut Gazzetta eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro im Raum.

Getty Images

BVB heute, News: Moukoko mit Seitenhieb Richtung Dortmund

Youssoufa Moukoko hat nach seinen zwei Toren für die deutsche U21 beim 2:1 gegen Polen gegen seinen Arbeitgeber Borussia Dortmund gestichelt. "Hier bekomme ich das Vertrauen vom Trainer", sagte der Stürmer Sky und kicker.

Moukoko lobte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo: "Er hat mir von Anfang an mitgeteilt, dass er auf mich setzt. Das hat mir enorm Selbstvertrauen gegeben", sagte er.

Beim BVB war Moukoko in der vergangenen Saison oft verletzt und oft Ersatz. Er kam auf insgesamt 24 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte und zwei Treffer auflegte.

Getty Images

BVB heute, News: Nico Schlotterbeck schwärmt von Borussia Dortmund

Dortmunds Neuzugang Nico Schlotterbeck hat in einem Interview mit der Sport Bild von seinem neuen Arbeitgeber geschwärmt. "Es gab viele Anfragen, aber ich habe mich ganz bewusst für Dortmund entschieden: Der Verein hat eine Vision, hat mir einen klaren Plan aufgezeigt", sagte er.

Schlotterbeck wechselt im Sommer für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg zum BVB und will mit seinem neuen Klub den Serienmeister FC Bayern München angreifen: "Wenn es am Schluss reicht, Meister zu werden, dann wollen wir selbstverständlich attackieren. Wir müssen versuchen, eine Konstanz reinzubekommen, die in den vergangenen Jahren vielleicht etwas gefehlt hat", forderte er.