BVB heute, News und Gerüchte: Subotic hat kein Interesse mehr an Fußball, wird Akanji zum Ladenhüter?

Neven Subotic kann mit Fußball nicht mehr viel anfangen und Manuel Akanji könnte in Dortmund zum Ladenhüter werden. Alle News zum BVB heute.

Der BVB heute am Donnerstag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 9. Juni.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB heute - Neven Subotic hat kein Interesse mehr an Fußball: "Bin so angekotzt"

Der einstige Bundesliga-Spieler Neven Subotic hat kein großes Interesse mehr am Fußball, wie er in einem Interview verraten hat.

Subotic sagte der Augsburger Allgemeinen: "Ich schaue kein ganzes Spiel an, nur noch Highlights, will nur Tore sehen."

Mit seiner Haltung steht Subotic allerdings nicht alleine da. Wie eine Fan-Umfrage der Voting-App FanQ ergab, ist das Interesse vieler Fußballinteressierter an der Bundesliga stark zurückgegangen.

Getty

Der 33-Jährige, der in der Bundesliga unter anderem für Borussia Dortmund gespielt hat und zwei Deutsche Meisterschaften gewann, führte weiter aus: "Fußball per se interessiert mich nicht, aber ich freue mich für meine ehemaligen Kollegen." Mehr noch: Der gesamte Leistungssport störe ihn mittlerweile: "Ich bin so angekotzt, weil vieles davon so irrelevant ist."

Subotics Fokus liegt dieser Tage ohnehin eher auf seiner Stiftung, die in Afrika für sauberes Trinkwasser sorgt. "Frauen und Kinder sind bis zu sechs Stunden täglich unterwegs und schleppen verdrecktes Wasser. Man kann sich vorstellen, was passiert, wenn du jeden Tag verunreinigtes Wasser zu dir nimmst", erklärte der einstige serbische Nationalspieler.

BVB News: Dortmund wird Manuel Akanji nicht los

Borussia Dortmund würde Innenverteidiger Manuel Akanji gerne verkaufen, tut sich bei der Suche nach einem Abnehmer aber wohl weiterhin schwer.

Laut Bild gibt es derzeit keine Angebote für den Schweizer, der noch vor einigen Monaten bei Manchester United, Arsenal oder Juventus gehandelt wurde.

getty

Dem Bericht der Bild zufolge schrecken die 30 Millionen Euro, die der BVB für den noch bis 2023 unter Vertrag stehenden Akanji an Ablöse haben möchte, mögliche Interessenten ab. Seit längerem plagen Akanji Knieprobleme, weshalb andere Vereine genau abwägen, ob sie so viel Geld für den 26-Jährigen ausgeben wollen.

In Dortmund selbst hat Akanji indes nach den Verpflichtungen von Nico Schlotterbeck und Niklas Süle für das Abwehrzentrum wohl keine allzu große Perspektive mehr.

BVB heute, News: Wer wird Nachfolger von Maaßen bei Dortmund II?

Am Mittwoch bestätigte der BVB den Abgang von U23-Coach Enrico Maaßen Richtung FC Augsburg. Nun beginnt die Suche nach einem Nachfolger - mit den unterschiedlichsten Kandidaten.

Maaßen galt als wichtiger Part der Dortmunder Nachwuchsförderung und muss entsprechend ersetzt werden. Und dafür hat U23-Teammanager Ingo Preuß bereits ein klares Profil im Kopf.

Den Ruhr Nachrichten verriet er: "In Frage kommen Trainer, die schon mal im Nachwuchsbereich und möglichst diesseits der Regionalliga tätig waren. Außerdem müssen sie sich auf die Gegebenheiten bei uns einlassen. Das heißt, die Zuarbeit zu den Profis ist ein ganz wichtiger Punkt."

ℹ️ Der #BVB hat sich mit dem @FCAugsburg grundsätzlich auf einen Transfer von Trainer Enrico #Maaßen verständigt. Die Details sollen innerhalb der kommenden Tage fixiert werden.



Alle Infos 👉 https://t.co/DVvXi883xK — Borussia Dortmund (@BVB) June 8, 2022

Verfügbarkeit soll laut der Zeitung aber auch oben auf der Liste stehen, weshalb sie Guerino Capretti ins Spiel bringt. Dieser trainierte in der Vergangenheit erfolgreich den SC Verl, mit dem er den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hatte. Später war er noch für Dynamo Dresden in der 2. Liga tätig, stieg jedoch in der Relegation gegen Kaiserslautern in die 3. Liga ab.

Möglich sei jedoch auch, Otto Addo zum Trainer der U23 zu machen. Jener arbeitete bisher als Talente-Coach und zuletzt Co-Trainer beim BVB, betreut aber derzeit bis zur WM in Katar die Nationalelf Ghanas.

Als weitere Namen werden Danny Schwarz (früher Jugendcoach beim FC Bayern) und Alexander Ende (Fortuna Köln, Borussia Mönchengladbach) genannt.