BVB heute, News und Gerüchte: Moukoko will angeblich Spitzengehalt, neuer Job für Ex-Trainer Rose?

BVB-Juwel Moukoko fordert offenbar "Spitzengehalt"

Kommt es zwischen Youssoufa Moukoko und dem BVB zur vorzeitigen Trennung? Der 17-Jährige, der ein sehr schwieriges Jahr hinter sich hat (nur 482 Einsatzminuten, gerade mal 210 in der Bundesliga), habe vom Verein für die Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags laut WAZ ein "Spitzengehalt" gefordert. Der Klub sei jedoch nicht bereit, dieses zu zahlen.

Moukoko selbst hatte kürzlich ein klares Bekenntnis zum BVB vermieden. "Dazu möchte ich nichts sagen", sagte der U21-Nationalspieler der WAZ angesprochen auf seine Zukunft. Der Vertrag von Moukoko läuft nur noch bis 2023.

Laut BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gibt es zwar "eine ordentliche Chance dafür", dass Moukoko verlängert, wie er kürzlich den Ruhr Nachrichten sagte. Watzke meinte aber auch: "Die finale Entscheidung wird Youssoufa treffen."

Ex-BVB-Trainer Favre und Rose bei OGC Nizza im Gespräch

Mit Lucien Favre und dem kürzlich entlassenen Marco Rose sind zwei ehemalige BVB-Trainer bei OGC Nizza im Gespräch. Das berichtet RMC Sport. Der aktuelle Trainer des Ligue-1-Klubs, Christophe Galtier, wird als neuer Übungsleiter von PSG gehandelt.

Nachfolger könnten Lucien Favre oder Marco Rose werden. Beide sollen sich neben dem ehemaligen Bundesliga-Spieler Vincent Kompany in der Endauswahl des Teams befinden, sollte es einen Nachfolger für Galtier benötigen.

BVB, Sommerfahrplan: Termine und Testspiele

Das Trainingslager absolvieren die Schwarz-Gelben in Bad Ragaz (Schweiz). Vor der Reise dorthin wird aber etwas mehr als zwei Wochen weiterhin in Dortmund trainiert. Geplant ist das Trainingslager nämlich voraussichtlich erst vom 15. bis zum 23. Juli.

Bis dahin sind zwei Testspiele auf deutschem Boden geplant, zwei weitere soll es dann in der Schweiz geben. Viel mehr ist sowohl zum Trainingslager als auch zu den Testspielen an sich bislang nicht bekannt.

Wegen der Austragung der Weltmeisterschaft zwischen dem 21. November und 18. Dezember beginnt die Pflichtspiel-Saison dieses Jahr noch etwas früher. Die Borussia startet am 29. Juli gegen 1860 München in den DFB-Pokal, eine Woche später steht der Bundesliga-Auftakt an.

Den Supercup machen 2022 übrigens Bayern München und RB Leipzig unter sich aus, da der BVB neben der Meisterschaft auch den Pokalgewinn verpasst hat. Diesen konnten die Sachsen gewinnen.