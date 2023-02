BVB: "Das Stadion hat gebrannt" - Sébastien Haller spricht über emotionalen Moment

Großer Tag für Borussia Dortmund: Der BVB fertigt den SC Freiburg ab und Sébastien Haller schießt sein erstes Tor seit seiner Krebserkrankung.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund schlägt den SC Freiburg mit 5:1 in der Bundesliga. Vor allem das Tor von Sébastien Haller sorgte anschließend für schwarz-gelbe Glückseligkeit.

WAS WURDE GESAGT? "Mein erstes Tor an diesem Tag zu erzielen, bedeutet mir viel", sagte der Stürmer anschließend bei Sky. Damit spielte Haller darauf an, dass er am Weltkrebstag traf. "Als ich das Tor erzielt habe, habe ich gefühlt, dass das ganze Stadion gebrannt hat", so der ehemalige Frankfurter: "Nicht nur die Fans, auch die Mitspieler und der Staff." Er habe "seit dem ersten Moment auf dieses Tor hingefiebert".

"Da hat er lange drauf hingearbeitet", sagte auch Sebastian Kehl über das Haller-Tor: "Da ist eine große Last von ihm gefallen, alle Menschen waren begeistert." Dennoch könne der Stürmer "noch besser" spielen und suche nach wie vor seinen Rhythmus. "Aber Tore helfen einem Stürmer", erklärte der sportliche Leiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Haller erkrankte 2022 an Hodenkrebs und konnte seit seinem Wechsel zum BVB lange kein Pflichtspiel absolvieren. Erst seit Anfang des neuen Jahres ist der 28-Jährige wieder dabei.

Für den BVB war es der vierte Sieg in Serie. "Ich glaube, dass die Mannschaft jetzt einen guten Rhythmus aufgenommen hat", analysierte Kehl die Situation: "Ich glaube, wir finden uns jetzt und wir sind auch in der richtigen Phase, um uns finden zu müssen."

Die Situation beim FC Bayern München rund um Manuel Neuer habe er verfolgt. "Die Bayern sind eigentlich immer in der Lage, mit kritischen Themen, und auch in der Vergangenheit immer gut umzugehen", so Kehl. Der BVB sei jetzt aber "dran" und "mit uns ist zu rechnen", kündigte der ehemalige Mittelfeldspieler an.

