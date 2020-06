Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung am Samstag

Am 33. Spieltag der Bundesliga spielen RB Leipzig und der BVB gegeneinander - es geht um Platz zwei. Wer zeigt das Spiel live im TV und LIVE-STREAM?

Es geht um den Platz hinter dem neuen Deutschen Meister Bayern München in der . und der BVB ( ) spielen am Samstagnachmittag im direkten Duell gegeneinander. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

RB Leipzig konnte unter der Woche nicht in vollem Maße davon profitieren, dass der BVB sein Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 mit 0:2 vergeigte. Das Team von Julian Nagelsmann brachte gegen eine 2:0-Führung nicht ins Ziel, am Ende hieß es nur 2:2.

Drei Punkte trennen die beiden Teams aktuell, Leipzig weilt mit 63 Zählern auf dem dritten Tabellenplatz, der BVB hat 66 Punkte auf dem Konto. Bereits im Hinspiel war das Duell eine furiose Angelegenheit: Der BVB war zwar die bessere Mannschaft, Leipzig entführte beim 3:3 aber dennoch einen Zähler aus Dortmund.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga am 33. Spieltag - und: Highlights, Aufstellung, LIVE-TICKER.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Bundesligaspiel auf einen Blick

Duell RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Samstag, 20. Juni 2020 (15.30 Uhr) Ort Red-Bull-Arena, Leipzig ( ) Zuschauer keine (Geisterspiel) Aufstellung Gegen 14.30 Uhr hier zu finden

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV? Alle Infos

Leipzig gegen Borussia Dortmund, es geht um den zweiten Platz. Klar, dass sich die Fans des deutschen Fußballs dafür interessieren, wie die Begegnung am Samstag live im TV gezeigt / übertragen wird.

In diesem Artikel bekommt Ihr ausführlich Bescheid, wo das Duell aus Leipzig in voller Länge im Einzelspiel oder auch in der Konferenz übertragen wird. Ihr wollt es wissen? Dann am besten weiterlesen.

Sky zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Pay-TV: So klappt's

Im Free-TV laufen die vollen 90 Minuten von RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) nicht in voller Länge live im TV, weil die Rechte nicht vorliegen. Doch dafür gibt es im Pay-TV gleich mehrere Möglichkeiten, wie Ihr die Begegnung anschauen könnt. Sky zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live und in voller Länge im TV.

BVB bei RB Leipzig wird nicht nur live als Einzelspiel zeigt, sondern auch in der Konferenz. Bei Ersterem wird so oder so pünktlich zum Anpfiff um 15.30 Uhr live nach Leipzig geschaltet.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) wird als Einzelspiel live im TV bei Sky gezeigt / übertragen

Übertragungsbeginn : 15.10 Uhr

: 15.10 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) wird in der Konferenz live im TV bei Sky gezeigt / übertragen

Übertragungsbeginn : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Ihr könnt das Duell also in voller Länge als Einzelspiel schauen oder in der Konferenz zeitgleich zu den anderen Spielen. Allerdings aufgepasst: Sky ist ein Pay-TV-Kanal und zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) nur kostenpflichtig. Zu welchen Konditionen ein Sky-Abonnement derzeit erhältlich ist, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.



Zeigt / überträgt das Free-TV RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live?

Im oberen Abschnitt haben wir es schon verraten: RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) wird nicht live im deutschen Free-TV gezeigt / übertragen. Die fehlenden Rechte der Free-TV-Sender in Deutschland sind der dafür ausschlaggebende Grund.

Die ersten Bilder des Spiels laufen im Free-TV im Aktuellen Sportstudio ab 23 Uhr im ZDF. Die Bundesliga live im TV sehen, das geht an diesem Samstag nur mit Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt / überträgt alle Duelle am Samstag um 15.30 Uhr live und in voller Länge.

Julian Nagelsmann: "Wir haben immer noch von allen drei Mannschaften die beste Ausgangsposition. Es wäre aber natürlich angenehmer gewesen, wenn wir es heute bereits weitestgehend hätten klar machen können."

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Im Fernsehen müsst Ihr Euch bei Sky bedienen, um die ganze Begegnung zwischen der RB Leipzig und dem BVB zu sehen. Wie sieht es aber im Internet aus - gibt es einen kostenlosen LIVE-STREAM zu BVB bei RB Leipzig oder muss man auch hier bezahlen, um Fußball live sehen zu können? Hier erfahrt Ihr es.

Sky Go zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Sky Go ist die erste Option am Samstag, wie Ihr die vollen 90 Minuten von RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) anschauen könnt. Dieses könnt Ihr allerdings nur nutzen, wenn Ihr ein reguläres Sky-Abonnement habt. Das ist die einzige echte Voraussetzung.

Die Login-Details werden dabei bei Vertragsschluss ausgehändigt. Die Übertragung dort im LIVE-STREAM ist genau die gleiche wie auch live im TV. Einfach die Sky-Go-App herunterladen und loslegen! Doch auch mit einer anderen Möglichkeit, seht Ihr Leipzig gegen Dortmund entweder ganz oder in der Konferenz.

Sky Ticket zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Stream

Wer kein TV-Abonnement bei Sky besitzt, kann sich heute dennoch spontan einen Zugriff zur Übertragung von RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM verschaffen. Dafür benötigt Ihr lediglich ein Abo bei Sky Ticket.

Für 29,99 Euro bietet Sky derzeit noch das "End of Season Ticket" an, womit Ihr alle restlichen Sky-Übertragungen zur Bundesliga- und im LIVE-STREAM sehen könnt. Dort enthalten ist auch das Live-Spiel zwischen Leipzig und dem BVB.

Sky Ticket bietet darüber hinaus verschiedene Pakete an: Alle Abo-Pakete findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky Ticket unter diesem Link.



Zeigt / überträgt DAZN RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) wird am Samstag live im TV bei Sky gezeigt / übertragen, ebenso im LIVE-STREAM. Ihr ahnt es also bereits: Bei DAZN werden die vollen 90 Minuten nicht zu sehen sein. RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) wird nicht live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen.

Folgende Spiele zeigt / überträgt DAZN in der Saison 2019/20:

alle Freitagsspiele

alle Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

alle Montagsspiele

alle Relegationsspiele

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund)? DAZN präsentiert die Highlights

Auf Euch trifft eines der folgenden Szenarien zu:

Ihr habt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV verpasst?

Ihr habt keinen LIVE-STREAM zu RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) parat?

Dann seid Ihr mit den Highlights von DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst zeigt zwar nicht die ganze Begegnung in voller Länge, dafür laufen nur 40 Minuten nach Abpfiff die besten Szenen bei DAZN ein.

Solltet Ihr noch nicht bei DAZN angemeldet sein, könnt Ihr DAZN mit dem Gratismonat testen und somit die Highlights von RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) kostenlos schauen. Wer danach von der Plattform überzeugt ist, kann sein Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern oder direkt ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen. Hier gibt's alle Infos.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Übertragung der Bundesliga am 33. Spieltag



RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesligatabelle

Platzierung Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte 1. 32 93:31 76 2. BVB (Borussia Dortmund) 32 82:37 66 3. RB Leipzig 32 79:34 63 4. Bayer 04 Leverkusen 32 60:42 60 5. 32 61:38 59

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bilanz der beiden Teams

RB LEIPZIG BVB (BORUSSIA DORTMUND) Siege / Unentschieden / Niederlagen Spiele Siege / Unentschieden / Niederlagen 2 / 2 / 3 7 Duelle 3 / 2 / 2 9 Tore 12

Leipzig gegen Dortmund wird um 15.30 Uhr angepfiffen, eine Stunde vorher erscheinen an dieser Stelle die Aufstellungen der Teams.