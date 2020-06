BVB (Borussia Dortmund): Götze verpasst wohl auch Leipzig-Partie, Ronaldo schwärmt von Haaland - alle News und Gerüchte

Mario Götze verpasst offenbar den Bundesliga-Kracher gegen Leipzig. Ronaldo Nazario schwärmt von Erling Haaland. Alle BVB-News.

Nach der 0:2-Pleite gegen am vergangenen Mittwoch ist um Wiedergutmachung bemüht. Am Samstag steht nun der Kracher gegen an (Sa., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Wie bereits am letzten Spieltag muss BVB-Coach Lucien Favre gegen Leipzig offenbar erneut auf Mario Götze verzichten.

Derweil spricht -Ikone Ronaldo Nazario über BVB-Angreifer Erling Haaland und hat dabei nur lobende Worte für den Norweger übrig.

BVB: Mario Götze wird wohl auch gegen Leipzig nicht im Kader stehen

Mario Götze wird nach den Spielen gegen , und Mainz 05 laut Bild-Informationen auch gegen RB Leipzig (Sa., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) nicht im Kader stehen. Grund dafür sei, dass Götze weiterhin regelmäßig im Krankenhaus seine Frau Ann-Kathrin, die seit der Entbindung noch dort verweilen muss, besuche.

Daher konnte der Weltmeister von 2014 die DFL-Hygieneauflagen nicht erfüllen und wurde von der Mannschaft isoliert. Alle Corona-Tests seien aber negativ ausgefallen.

Götze wird den BVB im Sommer verlassen. Somit bleibt ihm wohl nur noch am 34. Spieltag die Chance, sein letztes Spiel für den Klub zu bestreiten.

