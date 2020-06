BVB (Borussia Dortmund): Wütender Hummels staucht seine Teamkollegen zusammen, Kehl schimpft nach Pleite gegen Mainz - alle News und Gerüchte

Während Hummels seine Mitspieler bereits auf dem Platz zurechtgewiesen hat, schimpfte auch Kehl nach der Niederlage gegen Mainz. Alle BVB-News.

musste sich am Mittwoch mit 0:2 gegen den FSV geschlagen geben: Zu wenig für die Protagonisten.

Während Mats Hummels bereits auf dem Platz seine Mitspieler maßregelte, platzte nach dem Spiel auch Sebastian Kehl der Kragen.

Zudem hat auch Ex-Werder-Manager Willi Lemke den BVB-Auftritt gegen den Bremer Abstiegskampf-Konkurrenten kritisiert.

BVB (Borussia Dortmund), alle News und Gerüchte: Alle Informationen zum Bundesligisten an diesem Donnerstag findet Ihr in diesem Artikel.

Borussia Dortmund: Wütender Mats Hummels weist seine Mitspieler zurecht

Mats Hummels hat seine Mannschaftskollegen beim 0:2 von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 am Mittwoch deutlich hörbar zusammengestaucht.

"Unser Pressing ist Alibi, Leute!", brüllte der Innenverteidiger seinen Mitspielern nach einem erneuten Mainzer Konter entgegen.

Sebastian Kehl schimpft nach Pleite gegen Mainz: "Jeder muss sich hinterfragen"

Nach der Niederlage des BVB gegen Mainz 05 kritisierte Sebastian Kehl, Chef der Lizenzspielerabteilung, die Leistung der Mannschaft. "Das war zu wenig", sagte er am Sky-Mikrofon. "Wir haben heute zu wenig investiert. Die Gier, die wir am Samstag in Düsseldorf hatten, war heute nicht zu sehen."

Angesprochen auf eine möglicherweise mangelnde Einstellung erklärte er: "Wir müssen uns diese Kritik heute gefallen lassen." In den Tagen vor der Partie habe sich dies nicht angedeutet, betonte der Ex-Profi und ergänzte: "Jeder muss sich heute hinterfragen."

Trainer Lucien Favre gab nach dem Spiel zu, dass man den Gegner unterschätzt habe: "Wir haben den Gegner ein wenig unterschätzt. Wir haben nicht gut zusammen verteidigt. Wir haben das nicht gut gemacht."

Auch Dietmar Hamann äußerte bei Sky seinen Unmut über die Leistung der Schwarz-Gelben: "So kann man nicht auftreten. Da soll sich jeder sein eigenes Urteil bilden."

Durch die Niederlage könnte der BVB am Samstag sogar noch den zweiten Platz verspielen. Dann kommt es zum direkten Duell gegen den Drittplatzierten (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

"Geschmäckle": Ex-Werder-Manager Willi Lemke kritisiert BVB-Auftritt

Ex-Werder-Manager Willi Lemke hat den Auftritt von Borussia Dortmund bei der Niederlage gegen den Bremer Abstiegskampf-Konkurrenten Mainz 05 kritisiert.

"Das hat ein Geschmäckle gehabt", sagte der 73-Jährige in dem Podcast Die NDR 2 Bundesligashow . "Dortmund war einfach schwach und hat gespielt, als wenn sie sich gesagt hätten: Ist doch kein Problem, wenn wir nicht 100 Prozent liefern. Das hat es anderweitig auch schon gegeben. Aber für uns ist das sehr bitter. Das erschwert uns die Situation sehr."

Die Bremen haben als Tabellenvorletzter vor den beiden letzten Spieltagen einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz. Auf den Platz 15, den die Mainzer belegen, beträgt der Rückstand bereits sechs Zähler.

Sollte Werder am Samstag gegen Mainz 05 verlieren und , zurzeit 16., gegen Augsburg gewinnen, würde der Abstieg feststehen.