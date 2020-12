BVB: Das steckt hinter Haalands Reha in Katar, Bellingham schwärmt von Sancho - alle News zu Borussia Dortmund heute

Jude Bellingham lobt Landsmann Jadon Sancho in höchsten Tönen und Erling Haaland ist zur Reha in Katar. Die News zum BVB am Freitag.

Nachdem in der der Gruppensieg perfekt gemacht wurde, gilt bei die volle Konzentration nun wieder der . Am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) soll gegen Aufsteiger Stuttgart unbedingt wieder ein Sieg her.

Erling Haaland wird dann weiterhin fehlen, der Stürmerstar arbeitet derzeit in an seinem Comeback. Die Betreuung in der dortigen Aspire Akademie kann sich sehen lassen.

Indes gibt es von Jude Bellingham großes Lob für Jadon Sancho und Michael Zorc erklärt, wie Nico Schulz für den BVB wieder wertvoll werden kann.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Freitag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Das steckt hinter der Reha von Erling Haaland in Katar

Erling Haaland absolviert seine Reha derzeit in Katar, laut Bild arbeitet der Stürmer von Borussia Dortmund in der dortigen Aspire Akademie bereits seit letzten Sonntag an seinem Comeback.

Der Bild zufolge riet Berater Mino Raiola Haaland dazu, da er in der Aspire Akademie optimale Bedingungen vorfindet. Das Klima ist bestens (24 Grad), dem Norweger steht eine 24-Stunden-Betreuung inklusive Ärzte-Team und privatem Physiotherapeut zur Verfügung.

Bild: Getty Images

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc sagte indes: "Erling ist mit vielen Experten vor Ort, mit denen wir im ständigen Austausch stehen. Die ersten MRT-Bilder lassen bereits eine erste Besserung erkennen.“

Haaland fehlt dem BVB seit dem Champions-League-Spiel gegen Anfang Dezember. Zu Beginn des neuen Jahres soll der 20-Jährige sein Comeback geben können.

Borussia Dortmund: Jude Bellingham schwärmt von Jadon Sancho

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham hat großes Lob für seinen englischen Landsmann Jadon Sancho geäußert.

Bild: imago images / Laci Perenyi

Sancho habe sich bei seiner Ankunft in Dortmund letzten Sommer bestens um ihn gekümmert und sei "ein großes Vorbild", betonte Bellingham bei FourFourTwo. "Einiges von dem, was ich bei ihm gesehen habe, ist unheimlich – und ich bin erst seit ein paar Monaten hier."

BVB - Michael Zorc über Nico Schulz: "Dann kann er für uns wertvoll sein"

In Abwesenheit von Raphael Guerreiro kam der mitunter bereits als Fehleinkauf abgestempelte Nico Schulz bei Borussia Dortmund zuletzt zu zwei Startelf-Einsätzen und machte seine Sache ordentlich. Sportdirektor Michael Zorc hat den 27-jährigen Linksverteidiger ohnehin noch längst nicht abgeschrieben.

Bild: imago images / Jan Hübner

"Er muss sich weiter aus seiner schwierigen Phase rauskämpfen, rausarbeiten und auch rausspielen“, sagte Zorc den Ruhr Nachrichten. "Wichtig ist, dass er seine Schnelligkeit ins Spiel einbringt, aktiv ist. Dann kann er für uns wertvoll sein."

