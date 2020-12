BVB: Erling Haaland zur Reha in Katar, kein neuer Stürmer im Winter - alle News zu Borussia Dortmund am Donnerstag

Erling Haaland ist für seine Reha nach Katar gereist und Borussia Dortmund wird im Winter keinen neuen Stürmer holen. Die BVB-News am Donnerstag.

Mit einem Sieg gegen Zenit St. Petersburg ist am Dienstag als Gruppensieger ins Achtelfinale der eingezogen. Doch bereits am Wochenende steht die nächste Aufgabe auf dem Programm: Am Samstag wartet in der der .

Während sich der verletzte Erling Haaland zur Reha nach begeben hat, hat Karl Heinz Rummenigge über einen Transfer des Stürmers zum FC Bayern gesprochen. Zudem: BVB-Sportdirektor Michael Zorc verkündet, dass man im Winter keinen neuen Stürmer kaufen werde, und ein -Talent wird als möglicher Sancho-Nachfolger gehandelt.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Donnerstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Erling Haaland zur Reha in Katar

Erling Haaland zog sich Anfang des Monats einen Muskelfaserriss zu, das Kalenderjahr ist für den Norweger deswegen gelaufen. Auf Instagram verriet der 20-Jährige, wo er sich für seine Reha im Moment aufhält - und zwar in Katar.

Bei Instagram postete der Youngster in einer Story ein Foto von sich auf einem Trainingsplatz bei strahlendem Sonnenschein. Darunter ein Quiz mit der Frage, wo er denn wohl sei. Vier englische Antwortmöglichkeiten gab es: "Chilling in Germany" (Entspannen in ), "On vacation in Brasil" (Urlaub in ), "Recovering in Qatar" (Reha in Katar) und "At home" (Zu Hause).

Wer auf Antwort C klickte, bekam einen grünen Haken für die richtige Antwort zu sehen.

Michael Zorc bestätigt: BVB wird im Winter keinen neuen Stürmer verpflichten

Durch den Ausfall von Erling Haaland hat Borussia Dortmund im Sturm ein Problem. Es gibt keinen gestandenen Ersatz, der einzige echte verbleibende Neuner ist der 16-jährige Youssoufa Moukoko. Trotzdem will der BVB im Winter keinen neuen Stürmer verpflichten.

"Wir haben uns dazu entschieden, Moukoko langfristig aufzubauen und nicht auszubremsen, indem wir ihm einen weiteren Spieler vor die Nase setzen", sagte Michael Zorc den Ruhr Nachrichten. Der Sportdirektor empfindet die Diskussion als "müßig" und betonte, dass Haaland ohnehin nicht zu ersetzen sei.

Vielmehr soll Moukoko behutsam aufgebaut werden - und zwar auch mit der nötigen Spielzeit. Der seit Dienstag jüngste Spieler der Champions-League-Geschichte kam in der laufenden Saison bereits in vier Pflichtspielen zum Einsatz, blieb aber bislang in seinen 104 Spielminuten ohne Tor.

Erling Haaland zum FC Bayern? Karl-Heinz Rummenigge schließt Transfer aus

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des , hat in einem Interview mit der italienischen Tuttosport von BVB-Stürmer Erling Haaland geschwärmt. "Er trifft am laufenden Band und hat sich die Auszeichnung als Golden Boy verdient", so der 65-Jährige.

Ein Transfer zum deutschen Rekordmeister stehe derzeit aber nicht zur Debatte, betonte Rummenigge: "Haaland geht es gut in Dortmund. Und ehrlich gesagt: Solange wir diesen Lewandowski haben, brauchen wir ihn nicht."

Er erklärte mit Blick auf seinen geplanten Rücktritt 2021: "Solange ich bei Bayern bin, wird ein Kauf eines weiteren Sturm-Kalibers wie Lewandowski nicht passieren." Zudem habe man "eine freundschaftliche Beziehung zum BVB aufgebaut", die man nicht gefährden wolle.

BVB: Auf diese Teams könnte Borussia Dortmund in der Champions League treffen

In der Champions League hat es für die Schwarz-Gelben zum Gruppensieg in der Champions League gereicht. Als Belohnung gibt es nun im Achtelfinale einen vermeintlich leichteren Gegner.

Mögliche Kontrahenten sind fünf Teams: , , , oder der . Die Auslosung findet am Montag im schweizerischen Nyon statt.

BVB hat bei Sancho-Abgang offenbar PSV-Talent Donyell Malen als Nachfolger im Visier

Borussia Dortmund hat angeblich Offensivspieler Donyell Malen von der PSV Eindhoven als möglichen Nachfolger für Jadon Sancho auserkoren. Dies berichtet die Sport Bild .

Demnach stehe der 21-jährige Angreifer ganz oben auf der Liste für den Fall, dass Sancho den Klub im kommenden Sommer doch verlassen sollte - ab einer Summe von 100 Millionen müsste der BVB wohl über einen Verkauf nachdenken.

