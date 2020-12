BVB: Reus fordert Siegesserie, Sancho-Nachfolger aus der Eredivisie? Alle News zu Borussia Dortmund am Mittwoch

Wildert Borussia Dortmund in der Eredivisie? Die Schwarz-Gelben haben offenbar einen möglichen Sancho-Nachfolger im Visier. Alles zum BVB.

Nach dem Sieg bei Zenit St. Petersburg ist als Gruppensieger ins Achtelfinale der eingezogen. Nun wartet in der das Heimspiel gegen den .

Kapitän Marco Reus fordert von seinen BVB-Kollegen eine Siegesserie bis Weihnachten, auch wenn das seiner Meinung nach "nicht einfach" werden dürfte.

Zudem: Youssoufa Moukoko schnappt sich einen Champions-League-Rekord und ein -Talent wird als Sancho-Nachfolger gehandelt.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Mittwoch.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Kapitän Marco Reus fordert Siegesserie bis Weihnachten

Borussia Dortmund will mit dem Rückenwind des hart erkämpften Champions-League-Gruppensieges eine Erfolgsserie bis Weihnachten starten. "Wir wollen alle diese Spiele gewinnen", sagte Marco Reus nach dem 2:1 (0:1) bei Zenit St. Petersburg mit Blick auf das kräftezehrende Programm vor den Feiertagen.

Den BVB erwarten bis zum 22. Dezember noch die Ligaspiele gegen den VfB Stuttgart, bei und bei . Jahresabschluss ist die zweite -Runde bei Eintracht Braunschweig, danach geht es in die Miniaturpause bis zum 3. Januar. "Es wird nicht einfach, aber wir wollen es schaffen", betonte Reus.

Im eisigen St. Petersburg hatte der BVB sich nach Rückstand gegen Zenit zurückgekämpft und das Spiel ohne neun angeschlagene Profis gedreht. "Es war nicht glorreich, das war ein dreckiger Sieg", sagte Reus, "endlich mal. Das tut uns gut."

Spiel gedreht! Borussia Dortmund erkämpft sich in St. Petersburg den Gruppensieg

BVB: Youssoufa Moukoko ist der jüngste Spieler in der Geschichte der Champions League

Sturmtalent Youssoufa Moukoko von Bundesligist Borussia Dortmund hat am Dienstagabend einen Champions-League-Rekord aufgestellt: Im Alter von 16 Jahren und 18 Tagen ist der Angreifer der jüngste eingesetzte Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs.

Moukoko wurde von BVB-Trainer Lucien Favre im Duell mit Zenit St. Petersburg am sechsten Spieltag der Königsklasse beim Stand von 0:1 für Julian Brandt eingewechselt.

Er brach damit den Rekord des ehemaligen nigerianischen Nationalspielers Celestine Babayaro ( ). Der Nigerianer war bei seinem Debüt in der Champions League 1994 16 Jahre und 87 Tage alt.

BVB hat bei Sancho-Abgang offenbar PSV-Talent Donyell Malen als Nachfolger im Visier

Borussia Dortmund hat angeblich Offensivspieler Donyell Malen von der PSV Eindhoven als möglichen Nachfolger für Jadon Sancho auserkoren. Dies berichtet die Sport Bild .

Demnach stehe der 21-jährige Angreifer ganz oben auf der Liste für den Fall, dass Sancho den Klub im kommenden Sommer doch verlassen sollte - ab einer Summe von 100 Millionen müsste der BVB wohl über einen Verkauf nachdenken.

BVB (Borussia Dortmund): Raiola spricht über Haaland-Zukunft

Star-Berater Mino Raiola hat sich zu den Wechselgerüchten um seinen Schützling Erling Haaland geäußert. Angesprochen auf das kolportierte Interesse von an dem 20-jährigen Stürmerstar sagte Raiola in einem Interview mit Tuttosport : "Das ist nichts Neues für mich. Aber er ist sehr glücklich in Dortmund."

Über eine mögliche Ausstiegsklausel könne der 53-Jährige, der neben Haaland unter anderem auch den wechselwilligen Paul Pogba vertritt, nichts sagen. Angeblich darf der Norweger im Sommer 2022 für 75 Millionen Euro den Verein verlassen, sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2024.

Sollte sich Haaland in den kommenden Jahren für einen Wechsel entscheiden, dann laut Raiola aus einem einfachen Grund: "Erling will die Champions League gewinnen. Wenn er den Klub verlässt, dann aufgrund seiner Ambitionen und nicht des Geldes wegen."



Haaland hat mit 17 Treffern in 14 Pflichtspieleinsätzen für den BVB in dieser Saison die ohnehin schon hohen Erwartungen mehr als erfüllt. Gegen erzielte der Stürmer Ende November sogar einen Viererpack, bevor er wenige Minuten vor Schluss von Trainer Lucien Favre ausgewechselt wurde.

"Er hat mich angerufen, nachdem er in der 85. Minute ausgewechselt wurde. Er wollte noch ein Tor schießen, er war richtig wütend", sagte Raiola. "Er ist wie ein Gemälde, wie Munchs 'Der Schrei', denn er verursacht Angst bei den Verteidigern." Aktuell müssen die Schwarz-Gelben allerdings auf Haaland verzichten, der mit einem Muskelfaserriss wohl bis Jahresende ausfallen wird.

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick