BVB: Raiola spricht über Haaland-Gerüchte, Lob für Zagadou - alle News zu Borussia Dortmund am Dienstag

Star-Berater Mino Raiola äußert sich zu den ständigen Wechselgerüchten um Erling Haaland, Michael Zorc lobt Dan-Axel Zagadou. Alles zum BVB.

Am Dienstagabend kämpft in der um den Gruppensieg. Die Schwarz-Gelben müssen in St. Petersburg gegen den Tabellenletzten Zenit ran.

Erling Haaland wird Trainer Lucien Favre dabei nicht zur Verfügung stehen, der Norweger fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses aus. Sein Berater Mino Raiola äußerte sich nun zu den ständigen Wechselgerüchten um den Angreifer. Haaland fühle sich wohl in Dortmund.

Zudem: Michael Zorc findet lobende Worte für Defensivmann Dan-Axel Zagadou.

Mehr Teams

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Dienstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB (Borussia Dortmund): Raiola spricht über Haaland-Zukunft

Star-Berater Mino Raiola hat sich zu den Wechselgerüchten um seinen Schützling Erling Haaland geäußert. Angesprochen auf das kolportierte Interesse von an dem 20-jährigen Stürmerstar sagte Raiola in einem Interview mit Tuttosport: "Das ist nichts Neues für mich. Aber er ist sehr glücklich in Dortmund."

Über eine mögliche Ausstiegsklausel könne der 53-Jährige, der neben Haaland unter anderem auch den wechselwilligen Paul Pogba vertritt, nichts sagen. Angeblich darf der Norweger im Sommer 2022 für 75 Millionen Euro den Verein verlassen, sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2024.

Sollte sich Haaland in den kommenden Jahren für einen Wechsel entscheiden, dann laut Raiola aus einem einfachen Grund: "Erling will die Champions League gewinnen. Wenn er den Klub verlässt, dann aufgrund seiner Ambitionen und nicht des Geldes wegen."



Quelle: Getty Images

Haaland hat mit 17 Treffern in 14 Pflichtspieleinsätzen für den BVB in dieser Saison die ohnehin schon hohen Erwartungen mehr als erfüllt. Gegen erzielte der Stürmer Ende November sogar einen Viererpack, bevor er wenige Minuten vor Schluss von Trainer Lucien Favre ausgewechselt wurde.

"Er hat mich angerufen, nachdem er in der 85. Minute ausgewechselt wurde. Er wollte noch ein Tor schießen, er war richtig wütend", sagte Raiola. "Er ist wie ein Gemälde, wie Munchs 'Der Schrei', denn er verursacht Angst bei den Verteidigern." Aktuell müssen die Schwarz-Gelben allerdings auf Haaland verzichten, der mit einem Muskelfaserriss wohl bis Jahresende ausfallen wird.

BVB (Borussia Dortmund): Verletzungssorgen vor der Champions League

Haaland ist damit einer von insgesamt neun Ausfällen, die Lucien Favre beim finalen Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag gegen Zenit St. Petersburg zu beklagen hat.

Dazu zählen neben Haaland Thomas Meunier (Wadenverletzung), Thomas Delaney (Rückenprobleme), Manuel Akanji (Schmerzen im Knie), Raphael Guerreiro (Muskelbeschwerden), Mahmoud Dahoud (krank), Mateu Morey (muskuläre Probleme), Marcel Schmelzer (Knie-OP) und Reinier.



Quelle: imago images / RHR-Foto

Letzterer konnte nach überstandener COVID-19-Infektion am Montag immerhin wieder leicht trainieren. "Vielleicht kann er Donnerstag schon wieder bei der Mannschaft sein. Es wird aber noch etwas Zeit brauchen, bis er wieder fit ist", sagte Favre.

BVB (Borussia Dortmund): Sportdirektor Michael Zorc lobt Dan-Axel Zagadou

Nach monatelanger Verletzungspause nach einem Außenbandanriss im Knie feierte Dan-Axel Zagadou am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen sein Comeback. Ganz zur Freude von BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

"Nach einer so langen Pause war das schon gut, seine Leistung hat mir gefallen", sagte Zorc den Ruhr Nachrichten. "Er wollte manchmal vielleicht sogar zu viel, gerade bei Diagonalbällen."



Quelle: imago images / nordfoto

Der 21 Jahre alte Innenverteidiger hatte seit März kein Spiel mehr für die Borussia absolviert, gegen Frankfurt stand er die vollen 90 Minuten auf dem Rasen. Zagadou könnte auch in der Champions League gegen St. Petersburg wieder von Beginn an gefragt sein.

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick