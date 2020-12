BVB: Antonio Conte spricht über Ex-Borussen Achraf Hakimi, Lucien Favre nach Unentschieden gegen Frankfurt zufrieden - alle News zu Borussia Dortmund am Samstag

Lucien Favre zeigt sich nach dem Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt zufrieden und Antonio Conte sieht Achraf Hakimi bei Inter gut aufgehoben.

Nach der Niederlage gegen den 1.FC Köln muss erneut einen Dämpfer im Titelrennen hinnehmen. Gegen reichte es für die Mannen von Cheftrainer Lucien Favre am 10. Spieltag der nur zu einem 1:1-Unentschieden. Der Schweizer zeigte sich im Anschluss an die Partie allerdings zufrieden mit dem Resultat.

Außerdem erklärte der Schweizer, was die Position des Stürmers im BVB-System ausmacht und nahm Stellung zu Julian Brandt und Youssoufa Moukoko in der Rolle in vorderster Front.

Und: Inter-Coach Antonio Conte sieht Ex-Borussen Achraf Hakimi bei den Nerazzurri ideal aufgehoben.

Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Samstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Inter-Coach Antonio Conte über Ex-BVB-Star Achraf Hakimi: "Hat den Unterschied zwischen und erkannt"

Zuletzt hatte Inter-Coach Antonio Conte von Neuzugang Achraf Hakimi gefordert, mehr an seinem Defensivverhalten zu arbeiten. Dies sieht der Italiener als Teil eines Entwicklungsprozesses und zeigt sich zufrieden mit dem Ex-BVB-Star.

"Der Junge ist 20 Jahre alt [Hakimi ist in Wirklichkeit 22 Jahre alt, Anm. d. Red.] und hatte gerade einmal zwei Saisons in Dortmund, wo sie den Fokus weniger auf die Taktik legen", sagte der 51-Jährige nach dem 3:1-Sieg gegen Bologna, bei dem Hakimi doppelt traf, bei DAZN .

Der Marokkaner arbeite "hart und hat den Unterschied zwischen dem Spiel in Italien und Deutschland erkannt. Dort studieren dich die Gegner nicht so sehr und identifizieren deine Eigenschaften nicht so genau."

Die Nerazzurri sieht Conte als ideales Team für die Entwicklung des Rechtsfußes. "Ich glaube, er ist in der richtigen Mannschaft und arbeitet mit dem richtigen Trainer, um in seiner Rolle einer der Besten der Welt zu werden", ergänzte er: "Es wird viel Arbeit erfordern, aber ich bin sehr glücklich, denn diese Leistungen werden sein Selbstvertrauen stärken, während Fehler in der Vergangenheit sein Selbstvertrauen möglicherweise beeinträchtigt haben."



BVB (Borussia Dortmund) - Remis gegen Eintracht Frankfurt: Lucien Favre "immer okay mit einem Punkt"

Borussia Dortmunds Cheftrainer Lucien Favre zeigte sich nach dem 1:1-Unentschieden bei Eintracht Frankfurt zufrieden mit dem Ergebnis.

"Wir wollen immer gewinnen, aber unsere erste Halbzeit war nicht gut. Die zweite Halbzeit war viel besser, da hätten wir auch gewinnen können. Da hatten wir viel mehr Intensität und Bewegung. Es hat etwas zum Sieg gefehlt, aber nicht viel. Ich bin immer okay mit einem Punkt", betonte der 63-Jährige im Anschluss an die Partie am Sky -Mikrofon: "Am Ende können wir zufrieden sein."

Nach dem Remis liegen die Westfalen nun auf dem dritten Tabellenplatz, zwei Zähler hinter und vier Punkte hinter Spitzenreiter .



BVB (Borussia Dortmund): Lucien Favre über Youssoufa Moukoko und Julian Brandt als Stürmer

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick