BVB: Zorc dementiert Spekulationen um Reinier, BVB wohl auch ohne Guerreiro und Akanji - alle News zu Borussia Dortmund am Samstag

Borussia Dortmund muss in Frankfurt wohl auf zwei weitere Leistungsträger verzichten, zudem äußerte Zorc sich zu den Reinier-Gerüchten. Alle BVB-News.

Ein 1:1 gegen hat am Mittwoch gereicht, um sich den Einzug ins Achtelfinale der zu sichern. Mit wartet in der aber gleich der nächste harte Brocken - und der BVB muss gegen die Hessen wohl auf einige seiner Stammspieler verzichten.

Im Vorfeld hat sich Sportdirektor Michael Zorc zu den Gerüchten geäußert, wonach die Leihe von Mittelfeldtalent Reinier verkürzt oder gänzlich abgebrochen werden könnte.

TV-Experte Dietmar Hamann ist derweil hart mit dem BVB ins Gericht gegangen. Mit den aktuellen Leistungen werde man am Saisonende leer ausgehen.

Mehr Teams

Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Samstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Sportdirektor Zorc: Vorzeitiger Reinier-Abschied? "Wir haben Geduld mit ihm"

Michael Zorc hat die Gerüchte um eine vorzeitige Rückkehr des ausgeliehenen Reinier zu dementiert. "Er hatte keinen einfachen Start bei uns und wurde durch die COVID-19-Infektion nochmals zurückgeworfen. Wir haben Geduld, deshalb vereinbaren wir in solchen Fällen auch eine zweijährige Leihe. Wir haben die Geduld mit ihm und ich hoffe, er hat sie auch", so der Sportdirektor von Borussia Dortmund am Freitag.

Bild: Getty Images

Spanische Medien hatten unter der Woche berichtet, dass die vereinbarte zweijährige Leihe des 18-Jährigen verkürzt oder gänzlich abgebrochen werden könnte. In der laufenden Saison kommt Reinier erst auf sieben Einsätze für den BVB, bei denen er nicht einmal in der Startelf stand.

Wegen seiner geringen Einsatzzeiten beim Bundesligisten soll Real Madrid darüber nachdenken, ihn vorzeitig zurückzuholen.

Bericht: BVB ohne Guerreiro und Akanji nach Frankfurt

Borussia Dortmund muss beim Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) bei Eintracht Frankfurt womöglich auf zwei weitere Stammspieler verzichten. Wie die Ruhr Nachrichten berichteten, traten der Portugiese Raphael Guerreiro und Innenverteidiger Manuel Akanji die Reise zu den Hessen nicht an. Zu den Gründen gab es zunächst keine nähere Information.

Bild: imago images / RHR-Foto

Zudem muss BVB-Trainer Lucien Favre unter anderem auf Torjäger Erling Haaland, Thomas Meunier (beide Muskelfaserriss) und Thomas Delaney (Rückenbeschwerden) verzichten. Emre Can und Mats Hummels könnten dagegen verfügbar sein.

Quelle: SID

VIDEO - Zorc: Sancho wird die Antwort auf dem Platz geben

"Dann werden sie keine Titel holen": Hamann geht mit BVB hart ins Gericht

TV-Experte Dietmar Hamann hat Borussia Dortmund nach dem 1:1 gegen Lazio Rom in der Champions League scharf kritisiert. "Mir fehlt das letzte Bisschen, denn man muss als Mannschaft Wege finden, auch die einfachen Spiele zu gewinnen", urteilte Hamann bei Sky und betonte: "Wenn sie diese Hürde nicht endlich mal überwinden, dann werden sie keine Titel holen."

Bild: Getty Images

Die letzten beiden Spiele waren für den BVB eine Enttäuschung: Erst kassierte man in der Bundesliga ein 1:2 gegen den bis dahin sieglosen , ehe am Mittwoch das schwache Unentschieden gegen Lazio folgte. "Es ist der Wurm drin. Was sie in diesem Spiel gezeigt haben, ist viel zu wenig", so Hamann, der hinzufügte: "Dortmund hat einen blockierten und müden Eindruck hinterlassen."

In den nächsten Spielen gehe es für die BVB-Spieler somit darum, Lösungen finden, "um sich gegen Wiederstände aufzubäumen. Es ist eine Willensfrage", erklärte Hamann: "Wenn man eine qualitativ bessere Mannschaft besitzt, dann kommt es auf den Willen und auf das Wollen an", so der 47-Jährige abschließend.

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick