Dietmar Hamann lobt defensive Stabilität des BVB, Abwehrchef Mats Hummels in starker Form - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Dietmar Hamann hat lobende Worte für die Dortmunder Abwehrleistung gefunden und Mats Hummels befindet sich weiterhin in starker Form. Alle BVB-News.

Gegen Arminia Bielefeld konnte am Samstag ein 2:0 (0:0) bejubeln und ist dadurch erneut ohne Gegentor geblieben. Die defensive Stabilität in der aktuellen Saison beeindruckt auch TV-Experte Dietmar Hamann, der nach der Begegnung lobende Worte für den BVB fand.

Ein Spieler, der großen Anteil an der Stabilität der BVB-Abwehr hat, ist Mats Hummels. Spätestens nach seinen beiden Treffern an diesem Wochenende ist klar: Der 31-Jährige ist derzeit nicht nur der wichtigste Spieler, sondern auch der heimliche Kapitän von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Sonntag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB - Dietmar Hamann lobt Borussia Dortmund für defensive Stablität

TV-Experte Dietmar Hamann sieht bei Borussia Dortmund eine positive Entwicklung in dieser Saison. Nach dem 2:0-Erfolg (0:0) gegen Arminia Bielefeld lobte der 47-Jährige bei Sky die defensive Stabilität des BVB, "weil das auch im Moment die Basis ihres Erfolges ist".

Nach sechs Spieltagen in der hat sich die Mannschaft erst zwei Gegentore gefangen und steht dadurch punktgleich mit dem FC Bayern auf dem zweiten Tabellenplatz. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison hatte der BVB mit 17:9 Toren und elf Punkten nur auf Rang acht gestanden.

Gegen den Aufsteiger aus Bielefeld sei man geduldig geblieben und habe dann "zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Was man natürlich hervorheben muss: Bis auf den einen Torschuss in der ersten Hälfte musste Bürki nichts halten", so Hamann nach der Begegnung.

Ohnehin habe der BVB auch schon in den letzten Spielen gegen Schalke 04 (3:0) und Zenit St. Petersburg (2:0) "kaum etwas zugelassen hinten", betonte Hamann, der allerdings hinzufügte: "Nach vorne könnte vielleicht das eine oder andere Mal besser gespielt werden."

Borussia Dortmund - Mats Hummels beim BVB in starker Form: Niemand ist wichtiger

Es ist noch relativ früh in der Saison, doch Mats Hummels hat seine persönlichen Ziele bereits abgearbeitet. Unbedingt wollte er einmal einen Treffer gegen Schalke 04 erzielen, am besten mit dem BVB im Revierderby. Das klappte nun am vergangenen Samstag und somit bleibt Hummels der einzige aktive Bundesligaprofi, der in 13. Spielzeiten in Folge getroffen hat.

Als er damit konfrontiert wurde, zeigte sich Dortmunds Innenverteidiger zwar sehr angetan, dieser Rekord sei ihm wichtig, doch eine Vorgabe machte er sich noch: "Es müssen mehr Tore werden dieses Jahr. Wenn ich am 34. Spieltag weiterhin bei einem Bundesligator stehe, bin ich nicht zufrieden", sagte er im Gespräch mit dem vereinseigenen TV-Sender.

Sieben Tage später steht Hummels nun bei drei Saisontoren. Mit seinen beiden Treffern beim 2:0-Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld wurde der 31-Jährige zum Matchwinner der Borussia. Das ist erstaunlich, weil sehr selten. Mehr als zehn Jahre musste Hummels auf seinen zweiten Doppelpack im Oberhaus warten. Drei Tore in zwei aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen gelangen ihm gar noch nie.

Wie auch, mag man entgegnen, schließlich ist Hummels' Kerngebiet die Defensive und das Toreverhindern. Auch das erledigte er am Samstag in Ostwestfalen souverän, wenngleich ihn die Bielefelder Offensive kaum forderte. Davon abgesehen: Hummels befindet sich beim BVB im gesamten Jahr 2020 bereits in bestechender Form.

VIDEO - BVB-Trainer Favre über angeschlagenen Haaland: "Gefährlich, dass er zu viel spielt"

BVB (Borussia Dortmund): Fans kritisieren offenen Brief des Vereins zum Fan-Lockdown

In einem offenen Brief richtete sich der Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Mittwoch an seine Fans, um seine Enttäuschung zu den veränderten Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie auszudrücken.

Ein Satz darin, der in der breiten Öffentlichkeit für reichlich Verärgerung sorgte: "Der Profifußball ist nachweislich kein Treiber der Pandemie. Und ehrlich gesagt sieht das auch niemand anders. Gerade vor diesem Hintergrund ist es schwierig zu akzeptieren, dass Fakten nicht zählen."

Einige BVB-Anhänger empfinden die Kritik ihres Klubs an dem Fan-Lockdown als unangebracht. Von "peinlichem Gejammer" schreibt etwa das bekannte Fanzine schwatzgelb.de. "Borussia Dortmund spricht aus einer massiv privilegierten Position heraus und stellt sich als ein Häufchen Elend dar. Zum Fremdschämen."

Viele User bei Twitter erinnerten den BVB zudem an die Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass 75 Prozent der Infektionen aktuell nicht nachvollziehbar seien. "Wenn man allen Branchen glaubt, dann ist wohl niemand ein Treiber der Pandemie - komisch, dass es dann doch noch Ansteckungen gibt", so ein User.

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick