BVB: Watzke dementiert Haaland-Klausel - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Hans-Joachim Watzke hat eine Klausel bei Erling Haaland dementiert. Außerdem: Alles zum Spiel von Borussia Dortmund beim FC Brügge. Die BVB-News.

muss in der am Mittwoch am 3. Spieltag beim ran. Verzichten muss der BVB dabei auf den verletzten Mats Hummels.

Erling Haaland könnte dagegen wieder dabei sein, während Hans-Joachim Watzke eine Ausstiegsklausel beim -Stürmer, den auch der wollte, dementiert hat.

Jude Bellingham erklärt zudem, warum er sich gegen und für die Schwarz-Gelben entschieden hat. Außerdem: Alle Infos zur UCL-Übertragung.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Mittwoch.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Watzke dementiert Ausstiegsklausel bei Erling Haaland

Erling Haaland hat offenbar keine Klausel in seinem bis 2024 laufenden Vertrag, wonach er Borussia Dortmund für eine festgelegte Ablösesumme vorzeitig verlassen darf.

"So eine Vereinbarung gibt es nicht", erklärte nun BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in der Sport Bild . "Wir haben den klaren Wunsch, dass Erling noch länger bei uns bleibt und wollen ihn und seinen Berater davon überzeugen."

Bild: imago images / Kirchner-Media

Wer zeigt / überträgt FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM?

Borussia Dortmund ist in der auf Kurs, nun gilt es sich aber erneut in der UEFA Champions League zu beweisen. Am Mittwochabend (21 Uhr) gastiert der BVB beim FC Brügge.

Wer zeigt / überträgt FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) am Mittwoch live im TV und LIVE-STREAM? Hier bei Goal bekommt Ihr alle Infos rund um die Übertragung der Champions League am 3. Gruppenspieltag .

Bild: Getty Images / Goal

BVB in Brügge ohne Mats Hummels

Vizemeister Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel beim FC Brügge am Mittwoch auf Mats Hummels verzichten. Der Abwehrchef hatte sich nach seinen beiden Toren beim 2:0-Erfolg in der Bundesliga bei Arminia Bielefeld am vergangenen Samstag eine Oberschenkelverletzung zugezogen. "Es wird nicht klappen", sagte Trainer Lucien Favre auf der Pressekonferenz am Dienstag .

Bild: Getty Images

FC Bayern buhlte wohl mehrfach um BVB-Star Erling Haaland

Der FC Bayern München hat offenbar mehrfach versucht, sich die Dienste von Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland zu sichern. Das berichtet die Sport Bild .

Demnach soll es die erste Kontaktaufnahme im Dezember 2017 gegeben haben. Haaland, seinerzeit 17, spielte damals noch bei Molde FK in Norwegen, sollte dem Bericht zufolge zunächst für den Nachwuchs des FCB verpflichtet werden. Doch es gab ein Problem .

Bild: Getty Images

BVB - Jude Bellingham erklärt Dortmund-Wechsel: "Meine erste Wahl"

Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham von Borussia Dortmund hat erklärt, warum er sich im Sommer dem BVB anschloss, anstatt bei Manchester United anzuheuern.

"ManUnited hat eine großartige Mannschaft, meine Entscheidung hatte nichts mit ManUnited zu tun", sagte er im Gespräch mit dem Telegraph . Er begründete seinen Bundesliga-Wechsel: "Ich war so fokussiert und so glücklich über das Interesse aus Dortmund, dass der BVB meine erste Wahl war."

Bild: imago images / Laci Perenyi

