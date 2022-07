BVB (Borussia Dortmund) vs. Lüner SV: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER – das Testspiel heute live sehen

Heute geht das Testspiel BVB (Borussia Dortmund) – Lüner SV über die Bühne. GOAL bietet alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Acht Tage nach dem Trainingsauftakt am 27. Juni steht für Borussia Dortmund das erste Testspiel seit der Rückkehr von Edin Terzic auf den Trainerposten auf dem Programm. Hierbei gastiert der BVB beim Lüner SV. Der Anstoß beim Westfalenligisten erfolgt um 19 Uhr.

Borussia Dortmund schloss die Bundesliga 2021/22 Mitte Mai als Vizemeister ab. In der darauffolgenden Woche sorgte der BVB mit der Trennung von Marco Rose für Schlagzeilen. Drei Tage danach gaben die Schwarz-Gelben die Rückkehr von Terzic bekannt. Nun steigt der erste Probegalopp beim Lüner SV. Für den von Axel Schmeing betreuten Neunten in der Westfalenliga 1 2021/22 endete die Vorsaison am 6. Juni.

Heute um 19 Uhr steigt das Testspiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Lüner SV. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM und zum LIVE-TICKER.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lüner SV: Die Eckdaten zum Testspiel auf einem Blick

Spiel: BVB (Borussia Dortmund) vs. Lüner SV Datum: Dienstag, 5. Juli 2022 Uhrzeit: 19Uhr Stadion: Stadion Schwansbell (Lünen)

BVB (Borussia Dortmund) gegen Lüner SV heute live im TV anschauen: Die Übertragung des Testspiels bei Sky

Sky sicherte sich die Exklusivrechte an ausgewählten Testspielen von Bundesligisten. Hierfür greift der Pay-TV-Anbieter auf etliche Kanäle zurück. Hinsichtlich der Übertragung des Aufeinandertreffens von Borussia Dortmund beim Lüner SV werdet Ihr bei Sky Sport News fündig. Obendrein könnt Ihr die Partie in HD mitverfolgen. Doch notiert Euch an dieser Stelle die dazugehörigen Eckdaten:

Sender: Sky Sport News (HD)

Sky Sport News (HD) Spielbeginn: 19.00 Uhr

Jedoch kommt Ihr für die TV-Übertragung des Testspiels des BVB beim Lüner SV nicht um ein Abo herum.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lüner SV dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung des Testspiels

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt und dafür über eine geeignete Internetverbindung verfügt, ist Euch mit dem LIVE-STREAM geholfen. Denn: Sky strahlt sein gesamtes Programm ebenso im Internet aus und das trifft ebenso auf die Ausstrahlung des Testspiels von Borussia Dortmund beim Lüner SV. Hierfür könnt Ihr Euch zwischen zwei Optionen entscheiden.

BVB (Borussia Dortmund) – Lüner SV im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go bildet die Erste davon. Die Bedienung des hauseigenen Streaming-Portals gestaltet sich kinderleicht. Denn: Ihr müsst Euch nur einloggen. Jedoch findet die Aktivierung üblicherweise nicht sofort nach dem Vertragsabschluss statt.

Mit Sky Ticket das Testspiel im LIVE-STREAM schauen: BVB (Borussia Dortmund) gegen Lüner SV

Es sei denn, dass Ihr Euch für das Sky Ticket entscheidet. Damit erfolgt die Freischaltung sofort und obendrein müsst Ihr Euch nicht binden.

Zu BVB (Borussia Dortmund) gegen Lüner SV via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Hiermit informieren wir Euch zu sämtlichen spielrelevanten Ereignissen im Vorbereitungsspiel des BVB beim Lüner SV. Im Zuge dessen erhaltet Ihr von uns auch Push-Benachrichtigungen.

Borussia Dortmund gegen Lüner SV heute live: Die BVB-Aufstellung

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund): Meyer - Passlack, Hummels, Collins , Rothe - Michel, Papadopoulos, Gürpüz, Aning - Moukoko, Njinmah.

