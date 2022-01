Die zweite Mannschaft des BVB trifft am 24. Drittliga-Spieltag auf den VfL Osnabrück. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag, 29. Januar 2022, um 14 Uhr im Stadion Rote Erde in Dortmund.

Ob Ihr die Begegnung live im Free-TV verfolgen könnt, welche LIVE-STREAMS Euch zur Verfügung stehen und wo Ihr die Highlights sowie einen LIVE-TICKER findet, verraten wir Euch nachfolgend.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf kann die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund durchaus zufrieden sein. Nach 23 Spieltagen stehen die Schwarz-Gelben in der 3. Liga als Aufsteiger auf einem respektablen achten Tabellenplatz, der Vorsprung auf einen Abstiegsrang beträgt zwölf Punkte. Zuletzt setzte es allerdings eine 0:2-Pleite gegen den 1. FC Saarbrücken. In Anbetracht des komfortablen Abstands auf die gefährliche Zone dürfte diese aber verschmerzbar sein.

Beim VfL Osnabrück sieht die Lage ähnlich aus, mit nur drei Punkten Rückstand auf Relegationsrang drei ist der direkte Wiederaufstieg des Teams von der Bremer Brücke durchaus möglich. Dafür müssen die Osnabrücker jedoch Konstanz in ihre Leistungen bringen, zu oft wechselten sich Siege, Remis und Niederlagen ab. Zuletzt konnte die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning immerhin zwei von drei Begegnungen gewinnen - nun gilt es, die gute Form zu bestätigen.

Setzt sich BVB II oder der VfL Osnabrück im Duell der Tabellennachbarn durch? Am Samstagnachmittag wissen wir mehr - und so könnt Ihr live dabei sein.

BVB (Borussia Dortmund) II vs. VfL Osnabrück: Die Drittliga-Partie in der Übersicht

BVB (Borussia Dortmund) II vs. VfL Osnabrück heute live: Läuft die 3. Liga im Free-TV?

Die 3. Liga stellt eine Ausnahmeerscheinung dar, wenn es um Live-Übertragungen geht. Pro Spieltag sind nämlich drei Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, die jeweiligen Regionalprogramme der ARD oder gelegentlich auch die ARD selbst zeichnen sich dafür verantwortlich.

Das Aufeinandertreffen zwischen dem BVB II und den Osnabrückern zählt jedoch nicht dazu. Dafür laufen die Partien Kaiserslautern gegen Halle (SWR/MDR), Viktoria Berlin gegen Zwickau (RBB) sowie das Spitzenspiel zwischen Magdeburg und Saarbrücken (ARD) live im Free-TV.

BVB (Borussia Dortmund) II vs. VfL Osnabrück heute: Zeigt DAZN oder Sky die 3. Liga live?

Nachdem das geklärt wäre, stellt sich nur noch die Frage nach dem übertragenden Anbieter.

Zeigt der Streamingdienst DAZN die Partie oder läuft sie beim Pay-TV-Sender Sky?

Die Antwort lautet: weder noch. Die Rechte an den Live-Übertragungen zur 3. Liga hält keines der beiden Unternehmen, sondern Magenta Sport, der Streamingdienst der Telekom. Dort könnt Ihr neben BVB II gegen Osnabrück alle Partien als Einzelspiel sehen, zudem gibt es am Samstagnachmittag auch eine Konferenz - ein Abo braucht Ihr aber definitiv.

BVB (Borussia Dortmund) II vs. VfL Osnabrück heute: Die 3. Liga live im Pay-TV und LIVE-STREAM bei Magenta Sport

Der Weg zu einem Abo von Magenta Sport ist alles andere als beschwerlich. Ruft lediglich die Website auf und wählt das für euch passende Tarifangebot aus. Seid Ihr bereits in einem bestehenden Vertragsverhältnis mit der Telekom, zahlt Ihr im Jahresabo umgerechnet 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro.

Für den Fall, dass Ihr noch keinen Vertrag mit der Telekom habt, wird der Zugriff auf LIVE-STREAMS zur 3. Liga etwas teurer. Beim Jahresabo liegt der Preis bei umgerechnet 9,95 Euro, monatlich würde Euch das Paket an LIVE-Übertragungen 16,95 Euro kosten. Seid Ihr registriert, habt Ihr neben den Drittliga-Spielen auch Zugriff auf die BBL, die DEL oder die Frauen-Bundesliga. Darüber hinaus könnt Ihr auch bei OneFootball für 2,99 Euro einen Zugang zu dem einzelnen Spiel erwerben.

BVB (Borussia Dortmund) II vs. VfL Osnabrück heute live: Highlights und LIVE-TICKER zur 3. Liga

Auch die Highlights findet Ihr im Anschluss bei Magenta Sport oder auf der Plattform OneFootball. Alternativ bietet sich auch an, den Clip via YouTube oder über die Website des DFB abzurufen - diese Option ist natürlich kostenfrei.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, legen wir Euch unseren kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL für die Partie BVB II gegen Osnabrück ans Herz. Dort informieren wir über die wichtigsten Szenen und halten Euch stets auf dem Laufenden, damit Ihr nichts verpasst.

BVB (Borussia Dortmund) II vs. VfL Osnabrück heute live: Die Übertragung der Drittliga-Partie in der Übersicht

BVB (Borussia Dortmund) II vs. VfL Osnabrück heute live: Die Aufstellungen in der 3. Liga

Sobald die Trainer ihre jeweilige Aufstellung bekanntgeben, teilen wir sie an dieser Stelle mit Euch.