BVB (Borussia Dortmund) heute: Witsel meldet sich nach OP, Stuttgart-Youngster Coulibaly als Sancho-Ersatz? - alle News und Gerüchte am Dienstag

Bei zeigt die Formkurve im neuen Jahr deutlich nach oben. Die Schwarz-Gelben gestalteten beide -Partien 2021 erfolgreich, am vergangenen Wochenende überzeugte der BVB in Leipzig gegen RB auf ganzer Linie (3:1).

Allerdings bezahlten die Dortmunder den Sieg teuer: Leistungsträger Axel Witsel zog sich einen Achillessehnenriss zu und wird die restliche Saison ausfallen. Nach erfolgreicher OP konnte der Belgier jedoch schon wieder etwas lächeln. Witsel meldete sich am Montag via Twitter aus dem Krankenhaus.

Außerdem: Die Westfalen haben angeblich mit Stuttgart-Youngster Tanguy Coulibaly einen potenziellen Ersatz für den abwanderungswilligen Jadon Sancho ins Auge gefasst und Lothar Matthäus adelt Erling Haaland.

Der BVB (Borussia Dortmund) heute am Dienstag : Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um den Bundesligisten.

Borussia Dortmund hat offenbar ein Auge auf Angreifer Tanguy Coulibaly vom Bundesligarivalen geworfen. Das berichtet France Football.

Demnach gelte der Offensivmann als potenzieller Ersatz für Jadon Sancho, der immer wieder mit einem Abgang nach in Verbindung gebracht wird.

Coulibaly steht seit 2019 bei den Schwaben unter Vertrag und derzeit sinnbildlich für den Erfolg des jungen Teams. Beim 5:1 gegen den BVB in dieser Saison steuerte der 19-Jährige einen Treffer bei.

Coulibalys Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2023.

Mittelfeld-Stratege Axel Witsel von Borussia Dortmund ist nach seinem Achillessehnenriss am Montag erfolgreich operiert worden. Das teilte der 31-Jährige auf Twitter mit.

Thank you everyone for the messages of support 🙏🏽💛



Today I had a successful operation and now I will be working hard to recover day by day and aim to return stronger than before 💪🏽



With the support of my friends and family I will be back ❤️ pic.twitter.com/1WeFMsmtcE