BVB (Borussia Dortmund) heute: Kein Ersatz für Axel Witsel, Michael Zorc spricht über möglichen Leih-Abbruch von Reinier - alle News und Gerüchte am Montag

Michael Zorc äußert sich zu einem möglichen Leih-Abbruch von Reinier und schließt nach der Verletzung von Axel Witsel Transfers aus. Alles zum BVB.

3:1 hieß es am Ende für (BVB) im Top-Spiel bei . Die Westfalen machten einen wichtigen Schritt nach vorne im Kampf um den Titel.

Allerdings kam die Borussen der Sieg am Ende teuer zu stehen: Mittelfeldmann Axel Witsel fällt nach einem Achillessehnenriss für die restliche Spielzeit aus. Einen Ersatz will Sportdirektor Michael Zorc jedoch nicht verpflichten und verweist auf die Qualität aus den eigenen Reihen.

Außerdem spricht der Ex-Profi über die Gerüchte eines vorzeitigen Leih-Abbruchs bei Offensivjuwel Reinier und Hans-Joachim Watzke reagiert auf die Aussagen Julian Nagelsmanns.

Der BVB (Borussia Dortmund) heute am Montag: Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um den Bundesligisten.

BVB (Borussia Dortmund): Leih-Abbruch bei Reinier? Sportdirektor Michael Zorc äußert sich

Beim BVB kommt Offensivjuwel Reinier nicht wie gewünscht zum Einsatz. Lediglich acht Einsätze stehen für den 18-Jährigen bislang zu Buche. Zuletzt hieß es, dass Valladolid-Präsident Ronaldo sich bei Reiniers Stammklub Real Madrid nach einem möglichen Transfer des Brasilianers erkundigt habe.

Sportdirektor Michael Zorc bezog nun Stellung zu den Gerüchten um einen vorzeitigen Leih-Abbruch. "Wir haben nun mal eine sehr große Konkurrenz in der Offensive", erklärte der 58-Jährige im Gespräch mit Sport1: "Wir möchten ihn grundsätzlich nicht abgeben."

Gänzlich ausschließen wollte Zorc einen Abschied allerdings nicht: "Natürlich werde ich mir aber alles anhören. Wenn jemand unzufrieden ist, weil er wenige Einsätze hat, dann unterhält man sich. Wir selbst werden aber nicht initiativ aktiv."



BVB (Borussia Dortmund) - Nach langfristigem Ausfall von Axel Witsel: Sportdirektor Michael Zorc schließt Neuzugänge aus

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc will nach der schweren Verletzung von Axel Witsel keinen Ersatz für den belgischen Nationalspieler holen. "Wir werden diese Lücke mit dem eigenen Personal schließen. Emre (Can, Anm. d. Red.) hat das sehr gut gemacht und ist Eins-zu-Eins für Axel eingesprungen, Jude (Bellingham, Anm. d. Red.) kommt nächste Woche wieder zurück. Da haben wir keine Sorge", sagte Zorc bei Sport1.

Witsel hatte sich beim 3:1 bei RB Leipzig ohne gegnerische Einwirkung die Achillessehne gerissen. Für den 31 Jahre alten Mittelfeldspieler ist die Saison damit bereits früh beendet, er wird dem BVB monatelang fehlen.

BVB (Borussia Dortmund) - Nach Nagelsmann-Spruch vor der Partie: Hans-Joachim Watzke reagiert

Vor der Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund hatte Trainer Julian Nagelsmann mit einem Spruch für Aufsehen gesorgt. "Ich plane den Sieg schon ein", ließ der 33-Jährige im Vorfeld selbstbewusst verlauten.

Ein Spruch, der nach Informationen der Bild in der BVB-Kabine vor der Begegnung thematisiert wurde und so für einen Motivationsschub sorgte. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wollte die Aussage des Coaches allerdings nicht überbewerten. "Es ist ja bekannt, dass ich Julian Nagelsmann und seine Arbeit sehr schätze. Er hat ja gesagt, dass er das gar nicht so gemeint hat", erklärte der 61-Jährige im Gespräch mit der Tageszeitung.



Borussia Dortmund: BVB-Trainer Edin Terzic lässt seine Zukunft offen

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat seine Zukunft beim Bundesligisten offen gelassen. "Das ist nicht mein Thema", sagte er im ZDF am Sonnabend. Terzic hatte im Dezember die Nachfolge des entlassenen Lucien Favre angetreten und soll das Team bis zum Saisonende betreuen.

Ob dann ein neuer Coach zum BVB kommt oder Terzic die Chance erhält, sich auch über den Sommer hinaus zu beweisen, wird sich zeigen und auch von den Resultaten der Schwarz-Gelben abhängen. Aktuell belegt der BVB mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München den vierten Platz.

"Ich bin mir sicher, dass ich nächste Woche noch Cheftrainer von Borussia Dortmund bin", meinte Terzic und wollte nicht zu weit in die Zukunft schauen. Sein Team zeigte beim 3:1 am Samstag bei RB Leipzig eine starke Leistung, doch die wollte sich der Trainer nicht auf die Fahnen schreiben: "Das steht mir nicht zu, das zu beurteilen", antwortete er auf die Frage, ob er für den kleinen Aufschwung mit zuletzt zwei Siegen verantwortlich sei.

Angeblich bemühen sich die Dortmunder um Gladbachs Erfolgstrainer Marco Rose, der gerüchteweise in der neuen Saison für den BVB an der Seitenlinie stehen soll.

BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund