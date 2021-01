BVB (Borussia Dortmund) heute: Hans-Joachim Watzke lobt Mats Hummels und Marco Reus explizit, Roman Bürki bedauert Witsel-Ausfall - alle News und Gerüchte am Mittwoch

Während es für Reus und Hummels großes Lob gab, bedauert Bürki den langfristigen Ausfall von Witsel. Alle News zum BVB am heutigen Mittwoch.

Nach dem 3:3:1-Erfolg im Top-Spiel gegen RB Leipzig wartet nun Kellerkind auf (Samstag, 15.30 im LIVE-TICKER). Dabei wollen die Mannen von Edin Terzic noch näher an die Tabellenspitze heranrücken.

Fehlen wird dabei Axel Witsel, der nach einem Achilessehnenriss lange ausfällt. Keeper Roman Bürki bedauert den Ausfall des Mittelfeldspielers. Unterdessen gab es Lob von Hans-Joachim Watzke. Der BVB-Boss adelte die Leistungen von Marco Reus und Mats Hummels.

Außerdem: Raphael Guerreiro gewährt Einblicke in seine vergangenen Transferplanungen.

Der BVB (Borussia Dortmund) heute am Mittwoch: Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um den Bundesligisten.

BVB (Borussia Dortmund): Hans-Joachim Watzke lobt Mats Hummels und Marco Reus - Michael Zorc adelt Jadon Sancho

BVB-Geschäftsführer Hans-Jochim Watzke hat nach dem 3:1-Sieg der Dortmunder über RB Leipzig ein Duo explizit gelobt. "Mats [Hummels] und Marco [Reus] haben das zusammen überragend gemacht und die ganze Mannschaft mitgerissen", sagte Watzke in der Bild über die Leistungen des Duos Hummels und Reus beim Erfolg gegen die Sachsen.

Auch Sportdirektor Michael Zorc hob die Leistung des zuletzt vielkritisierten Reus hervor und adelte außerdem den immer besser werdenden Jadon Sancho. "Jadon und Marco hatten schon zuletzt einen Aufwärtstrend, der hat sich fortgesetzt", sagte Zorc der WAZ. "Sie haben schon in der ersten Halbzeit, als es offensiv nicht lief, vollen Einsatz gezeigt, sie haben sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Das ist der Weg, anders geht es nicht."

Reus lieferte Sancho und Erling Haaland je ein Assist, auch Sancho verbuchte neben seinem Treffer zum 1:0 eine Vorlage auf Haaland. Hummels glänzte derweil als zweikampfstarker Abwehrchef. Durch den Sieg und den gleichzeitigen Patzer des FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach verkürzte Dortmund den Rückstand auf den Spitzenreiter auf fünf Punkte.

BVB (Borussia Dortmund): Raphael Guerreiro stand 2019 vor Wechsel zu PSG

Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund hat verraten, dass er 2019 kurz vor einem Wechsel zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain stand. "Ja, es gab einige sehr intensive Gespräche", sagte Guerreiro bei beIN Sports und führte aus: "Ich hatte praktisch zugestimmt zu gehen."

Letztlich blieb Guerreiro bekanntlich aber doch in Dortmund, ist aus dem Team des BVB längst nicht mehr wegzudenken. "Dann gab es einige Veränderungen im Klub, und es ging in eine andere Richtung", erklärte der 27-jährige Portugiese den geplatzten Wechsel zu PSG. Französischen Medien zufolge war die Ankunft Leonardos als Sportdirektor der Pariser der Hauptgrund dafür. Der Brasilianer soll bezüglich einer Verpflichtung Guerreiros skeptisch gewesen sein.

Für Guerreiro war der Verbleib in Dortmund letztlich aber ohnehin ein Glücksfall. "Jetzt möchte ich sagen, dass ich zum Glück hier weitermachen konnte. Denn ich hatte die beste Saison meiner Karriere. Und ich hoffe, dass ich so weitermachen kann", so der Linksverteidiger, dessen Vertrag beim BVB noch bis Sommer 2023 läuft.

BVB (Borussia Dortmund): Roman Bürki bedauert Verletzung von Axel Witsel

Keeper Roman Bürki hat den Ausfall des Mittelfeldspielers Axel Witsel, der aufgrund eines Achillessehnenrisses mehrere Monate passen muss, bedauert. "Das ist ein herber Verlust. Mit seiner Persönlichkeit war Axel ein wichtiger Spieler", sagte Bürki.

Er und die ganze Mannschaft hoffen, "dass er schneller als geplant wieder auf dem Platz stehen kann".

Zugezogen hatte sich Witsel die Verletzung ohne gegnerische Einwirkung beim Sieg in Leipzig. Er wurde bereits am Montag erfolgreich operiert.

