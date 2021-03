BVB, News und Gerüchte: Gegen Bayern mit Sondertrikot, Bangen um Sancho und Guerreiro - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Der BVB bestreitet das Topspiel gegen den FC Bayern mit einem Sondertrikot, Sancho und Guerreiro könnten fehlen. Alles zu Borussia Dortmund heute.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

Borussia Dortmund, News: BVB spielt gegen Bayern mit Sondertrikot

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Borussia Dortmund setzt im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Bayern München am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) ein Zeichen für Vielfalt und Freiheit der Sexualität. Sowohl das Logo des Sponsors (1&1) auf der Trikotbrust als auch die Kapitänsbinde des BVB werden in Regenbogenfarben getaucht sein.

🏳️‍🌈 Buntes Zeichen für Vielfalt!



Der #BVB setzt sich für eine vielfältige Gesellschaft und gegen jede Form von Diskriminierung ein. Gemeinsam mit unserem Hauptsponsor @1und1 setzen wir bei #FCBBVB ein sichtbares Zeichen. #BorussiaVerbindet 👉 https://t.co/DM8gCJR1Hw — Borussia Dortmund (@BVB) March 4, 2021

Die Partner wollen sich somit laut Pressemitteilung gegen Diskriminierung positionieren und sich klar zu "mehr Chancengleichheit" bekennen. "Gleichzeitig sind sie davon überzeugt, dass Vielfalt hinsichtlich Religion, Geschlecht, sexueller Neigung oder Herkunft bereichert und dazu beiträgt, Potenziale voll auszuschöpfen", hieß es.

BVB bangt vor Topspiel gegen Bayern um Einsatz von Sancho und Guerreiro

Borussia Dortmund droht im Topspiel der Bundesliga bei Bayern München am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) der Ausfall von Schlüsselspielern .

Bild: Getty Images

Sowohl bei Linksverteidiger Raphael Guerreiro als auch dem zuletzt in Bestform spielenden Offensivmann Jadon Sancho "müssen wir noch abwarten und weitere Untersuchungen machen", sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag.

Der BVB gebe "die Hoffnung nicht auf, wir hoffen, dass sie mitfliegen können". Beide waren im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Borussia Mönchengladbach am Dienstag (1:0) verletzt ausgewechselt worden. Auf jeden Fall fehlen wird Innenverteidiger Manuel Akanji, der zwar wieder im Lauftraining ist, aber nicht rechtzeitig fit wird.

Hans-Joachim Watzke sieht BVB weiter als zweite Kraft in Deutschland

Für Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist Borussia Dortmund trotz der Schwierigkeiten in der Bundesliga und der anhaltenden Stärke von RB Leipzig weiter die Nummer zwei . Leipzig sei "ein harter Rivale. Und doch sehe ich uns weiterhin als zweite Kraft in Deutschland", sagte Watzke den Zeitungen der Funke Mediengruppe .

Der BVB tritt am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) als Tabellenfünfter bei Spitzenreiter Bayern München an. Die Sachsen sind mit nur zwei Punkten Rückstand zum Meister Zweiter - für Watzke nicht der alles entscheidende Faktor.

"RB Leipzig ist sportlich ein harter Rivale von uns, sie machen das wirklich gut", sagte der 61-Jährige, "aber um die zweite Kraft in Deutschland zu sein, gehört viel dazu. Sportlicher Erfolg über einen langen Zeitraum, Strahlkraft, Fans. Das Gesamtpaket ist wichtig."

Borussia Dortmund, News - Bayern-Präsident Hainer: Haaland? "Können immer Spieler holen"

Präsident Herbert Hainer von Bayern München will Nationalspieler Leon Goretzka unbedingt längerfristig binden. "Leon Goretzka hat sich in den letzten zwölf Monaten extrem entwickelt. Er ist für uns in meinen Augen einer der wichtigsten Spieler geworden und ein Garant für unsere Erfolge. Ja, wir wollen mit ihm verlängern", sagte Hainer im Gespräch mit Sport1 .

Goretzkas Vertrag läuft im Sommer 2022 aus. Der 26-Jährige hatte zuletzt nach überstandener Corona-Erkrankung schnell wieder zu seiner Topform gefunden.

Bild: Getty Images

Hainer stellte etwas überraschend auch Niklas Süle eine Vertragsverlängerung in Aussicht. "Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Im Frühjahr setzen wir uns mit ihm zusammen", sagte er. Süle, der ebenfalls bis 2022 gebunden ist, galt bislang intern als umstritten. Auf der ungewohnten Position des Rechtsverteidigers hatte er sich zuletzt aber stabilisiert.

Hainer stärkte in dem Interview auch das Profil der Bayern als Käuferklub. Angesprochen auf die Ausstiegsklausel von BVB-Stürmerstar Erling Haaland, die ab 2022 bei 75 Millionen Euro liegt, stellte er klar : "Wir sind ein wirtschaftlich sehr starker und gesunder Verein. Obwohl auch wir massiv unter der Pandemie leiden, können wir immer Spieler holen, wenn wir von ihnen überzeugt sind", sagte er.

BVB - Lukasz Piszczek vor seinem letzten Duell mit Bayern: Drangehängt und abgehängt

Blickt man als neutraler Beobachter mit etwas verklärender Nostalgie auf die Sache, kann man sie gewiss traurig nennen. Nun, bald sechs Jahre nach Jürgen Klopps Abschied, stehen noch immer zwei Spieler im Kader von Borussia Dortmund, die zu den Protagonisten der großen Erfolge zu Beginn des Jahrzehnts gehörten. Marcel Schmelzer und Lukasz Piszczek sind mittlerweile jedoch zu Nebendarstellern verkommen, deren Zeit beim BVB geräuschlos gen Ende trudelt.

Bei Schmelzer ist dies schon seit über zwei Jahren der Fall und hat seit vergangenem Sommer vor allem mit einer öffentlich nicht genauer definierten Knieverletzung zu tun, die sich schwer nach einem Knorpelschaden anhört. Der ehemalige Kapitän wird wohl in dieser, gewiss aber in der neuen Spielzeit nicht mehr zur Mannschaft gehören.

Bild: Getty Images

Das gilt auch für Piszczek, der seine Karriere als Profi beenden wird. Dass der Pole allerdings dermaßen außen vor ist und in dieser Saison bislang auf lediglich 449 Spielminuten kommt, war so nicht abzusehen. Erst Recht nicht, nachdem er das Ende seiner Laufbahn nach hinten schob und seinen Vertrag noch einmal um ein weiteres Jahr verlängerte - inklusive reichlicher wie berechtigter Lobeshymnen.

HIER lest Ihr den kompletten Text .

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund