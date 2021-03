BVB, News und Gerüchte: Watzke fordert Zählbares bei Bayern, Kobel spricht über Gerüchte - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Watzke will mit Borussia Dortmund beim FC Bayern punkten und Stuttgarts Torhüter Kobel spricht über aufkommende Gerüchte. Die News zum BVB.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

BVB - Hans-Joachim Watzke optimistisch: "Zuversichtlich, dass wir unser Saisonziel erreichen"

Obwohl Borussia Dortmund in der Tabelle aktuell nur auf Platz fünf rangiert, blickt Hans-Joachim Watzke optimistisch auf den Saisonendspurt. Für Edin Terzic gibt es Extralob. Zudem entschuldigt sich Watzke für eine Entscheidung am Rande des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach.

"Wir sind auf einem guten Weg und ich bin zuversichtlich, dass wir unser Saisonziel auch erreichen", verriet Watzke gegenüber der Bild. "Aber wir müssen jetzt dranbleiben und zusehen, dass wir auch in München etwas Zählbares mitnehmen." Der BVB trifft am kommenden Samstag auf die Bayern.

Chancenlos sieht der BVB-Boss sein Team dabei keineswegs. Er erkenne "große Fortschritte" innerhalb der Mannschaft. "Als wir das vor ein paar Wochen im Umfeld einiger nicht so überzeugender Ergebnisse gesagt haben, sind wir noch belächelt worden", so Watzke weiter. "Aber wenn einer fachlich so gut arbeitet wie Edin und zudem so hart, dann wird er auch irgendwann belohnt. Diese vier Siege hintereinander sind kein Zufall."

Wechsel zum BVB? Stuttgart-Torhüter Gregor Kobel hält sich bedeckt

Torhüter Gregor Kobel vom VfB Stuttgart hat bedeckt auf Gerüchte um einen Wechsel im Sommer reagiert.

"Ich habe erst im Sommer einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Ich bin ganz klar hier, um mich weiter zu verbessern und mit dem VfB das Maximale zu erreichen. Ich blicke nicht so weit nach vorne", erklärte der Schweizer im kicker.

Kobel wurde laut Sport Bild zuletzt bei RB Leipzig gehandelt, falls Peter Gulacsi tatsächlich nach Dortmund geht. Doch auch dem BVB wurde Interesse am 23-Jährigen nachgesagt.

BVB-Transfergerüchte: Mögliche Zu- und Abgänge bei Borussia Dortmund im Sommer 2021

Der BVB arbeitet angeblich an einem großen Kader-Umbruch im Sommer. Einen Strich durch die Rechnung könnte das Verpassen der Königsklasse machen. Dennoch hat Dortmund bereits Neuverpflichtungen im Visier. Ein Überblick über die BVB-Gerüchte.

BVB, Gerücht: En-Nesyri bei Dortmund als Haaland-Nachfolger im Gespräch

Der BVB bereitet sich angeblich bereits auf die Zeit nach Erling Haaland vor. Angeblich fürchten die Borussen, dass der Norweger spätestens 2022 den Klub verlassen wird - und sie sind deshalb schon auf der Suche nach einem Nachfolger.

Ein Kandidat soll dabei laut Eurosport Youssef En-Nesyri vom FC Sevilla sein. Der 23-jährige Stürmer aus Marokko hat in dieser Saison bereits 17 Tore in 36 Pflichtspielen für die Andalusier erzielt. In Sevilla läuft sein Vertrag noch bis 2025.



