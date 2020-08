Offiziell: Benfica schnappt sich Freiburgs Luca Waldschmidt

In den letzten Tagen wurde es konkreter, nun ist der Deal fix: Freiburgs Luca Waldschmidt wechselt mit sofortiger Wirkung nach Portugal zu Benfica.

Der Wechsel des Nationalspielers Luca Waldschmidt vom Bundesligisten zu Lissabon ist perfekt.

Der portugiesische Rekordmeister meldete am Freitagabend, der 24 Jahre alte Angreifer sei jetzt "offiziell eine Verstärkung". Kurz darauf bestätigten auch die Freiburger den Wechsel.

Für zwölf Millionen Euro: Waldschmidt von Freiburg nach Lissabon

Waldschmidt besaß bei den Breisgauern noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Seine Ablösesumme soll bei zwölf Millionen Euro liegen. Über Vertragsdetails wurde zunächst nichts bekannt. Angeblich erhält Waldschmidt einen Fünfjahresvertrag.

"Ich habe mir die Entscheidung zu gehen wirklich nicht leicht gemacht, weil ich weiß, was ich am SC Freiburg hatte. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir der Sport-Club entgegengebracht hat", sagte Waldschmidt. Für Freiburg erzielte er in 53 Bundesligaspielen 16 Treffer. Im Oktober 2019 gab er sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft.

🔴📡 [DIRETO] Acompanha a apresentação de Vertonghen, Everton e Waldschmidt — SL Benfica (@SLBenfica) August 14, 2020

Neben Waldschmidt: Benfica verpflichtet auch Jan Vertonghen und Everton

"Dass ich hier zum A-Nationalspieler werden konnte, werde ich nicht vergessen. Jetzt habe ich mich entschieden, den nächsten Schritt zu gehen, und freue mich auf die neue Aufgabe", ergänzte Waldschmidt. Neben dem gebürtigen Siegener gab Benfica auch die Verpflichtungen von Verteidiger Jan Vertonghen ( ) und Flügelstürmer Everton (Gremio Port Alegre) bekannt.

"Wir sehen es als Auszeichnung unserer Arbeit an, wenn Spieler diese Entwicklung bei uns nehmen. Gleichzeitig schwingt natürlich Wehmut mit, weil uns der Abschied sowohl sportlich als auch persönlich sehr schwerfällt", sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach.