Thomas Tuchel hat eine wahre Lobeshymne auf Serge Gnabry angestimmt. Außerdem kündigte der Bayern-Coach ein Debüt an.

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat den in der vergangenen Saison oft kritisierten Serge Gnabry in den höchsten Tönen gelobt. "Serge hat alles, was man braucht, wenn man als Trainer ein Team auf dem allerhöchsten Niveau basteln möchte", sagte Tuchel auf der Asien-Reise des deutschen Rekordmeisters in Tokio.

Der Bayern-Coach stellte beim Nationalspieler "Qualität, Fleiß, Bescheidenheit und Mannschaftsgeist" heraus. Gnabry habe, so Tuchel weiter, "jeden Tag Lust auf Training, er ist immer bereit, alles für die Mannschaft zu geben. Man kann sehr froh sein, ihn zu haben."

Zuletzt waren immer wieder Gerüchte aufgekommen, dass die Bayern bei einem entsprechenden Angebot auch über einen Verkauf von Gnabry nachdenken würden. Der 28-Jährige sieht seine Zukunft aber weiter in München.

"Es gab viele Gerüchte, in diesem und im letzten Jahr - zu viele. Aber zu mir ist noch niemand gekommen, ich bin sehr entspannt", sagte Gnabry am Freitag. Er habe erst einen neuen Vertrag bis 2026 unterschrieben, "deshalb gibt es da keine Diskussionen".

Für Gnabry und die Bayern steht nach dem 1:2 gegen Manchester City am Samstag (12 Uhr) gegen Kawasaki Frontale der zweite Test in Tokio an.

Neuzugang Kim vor Debüt - Tel fällt wohl aus

Dabei wird 50-Millionen-Einkauf Min-Jae Kim sein Debüt feiern, kündigte Tuchel an: "Wir freuen uns alle, es gibt ihm hoffentlich das nötige Selbstvertrauen und den Schub, um an sein Leistungslimit zu kommen."

Der Südkoreaner, den die Bayern von der SSC Neapel verpflichteten, hatte gegen City noch pausiert, ist aber künftig als Abwehrchef fest eingeplant. "Er bringt uns Qualität, er ist ein stabiler und klarer Spieler", lobte Tuchel.

Der Bayern-Coach kann gegen Kawasaki auch wieder den an der Wade verletzten Matthijs de Ligt einsetzen. Dafür fällt wohl Mathys Tel wegen eines Infekts kurzfristig aus.

"Mathys ist der einzige Spieler, der heute im Training fehlt. Er hat einen kleinen Infekt und liegt im Hotel im Bett. Mal schauen, ob es bis morgen reicht. Mathys empfiehlt sich, gibt Gas. Er ist super jung und muss noch viel lernen. Er ist kompetitiv. Er kämpft um seinen Platz und seine Chance", so Tuchel.