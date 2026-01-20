In der Champions League finden die Partien des siebten und vorletzten Spieltags in der Ligaphase statt. Dabei bekommt es Olympiakos Piräus am Dienstag (20. Januar) mit Bayer Leverkusen zu tun. Der Anstoß des Aufeinandertreffens in Griechenland erfolgt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert das Georgios-Karaiskakis-Stadion als Kulisse der Begegnung zwischen den Legenden und der Werkself. Olympiakos Piräus und Bayer Leverkusen stehen nach den bisherigen sechs Spieltagen bei fünf und neun Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bayer Leverkusen bei Olympiakos Piräus im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Bayer Leverkusen bei Olympiakos Piräus heute im Live Stream und live im TV: Bei DAZN oder Amazon Prime?

Die Begegnung zwischen Olympiakos Piräus und Bayer Leverkusen könnt Ihr bei DAZN verfolgen – sowohl als Einzelübertragung als auch im Rahmen der Konferenz. Die Vorberichte starten eine Stunde vor dem Anstoß im Georgios-Karaiskakis-Stadion, also um 20.00 Uhr. Tom Kirsten und Tobias Schweinsteiger übernehmen den Kommentar beim Einzelspiel, moderiert wird die Sendung von Tobi Wahnschaffe, unterstützt von Reporter Freddy Harder. Die Konferenz geht um 20.15 Uhr auf Sendung, mit Christoph Stadtler im Studio und Nico Seepe als Kommentator.

Für die Übertragung ist das Unlimited-Paket erforderlich. Dieses kostet aktuell 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro bei flexibler monatlicher Buchung. Anschließend könnt Ihr die DAZN-App kostenfrei nutzen oder den Stream per HDMI-Kabel über Notebook oder PC auf den Fernseher übertragen.

Spiel Olympiakos Piräus – Bayer Leverkusen Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 7. Spieltag Datum Dienstag, 20. Januar 2026 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Georgios-Karaiskakis-Stadion (Piräus)

Anstoßzeit Bayer Leverkusen bei Olympiakos Piräus

Bayer Leverkusen bei Olympiakos Piräus: Aufstellungen

News über Olympiakos Piräus

Olympiakos Piräus gelang am 9. Dezember mit einem 1:0 bei Kairat Almaty der erste Dreier in dieser Ligaphase. Im jüngsten Heimspiel kassierten die Legenden mit einem 3:4 gegen Real Madrid die dritte Niederlage in vier Auftritten.

News über Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen unterlag in dieser Champions League ausschließlich am 21. Oktober mit einem 2:7 gegen Bayer Leverkusen. Es folgten bisher zwei Dreier – ein 1:0 bei Benfica und ein 2:0 bei Manchester City – sowie ein 2:2 gegen Newcastle United.

Form

Bilanz direkte Duelle

OLY Letzte 2 Spiele B04 1 Sieg 0 Unentschieden 1 Sieg Bayer Leverkusen 2 - 0 Olympiakos Piräus

Olympiakos Piräus 6 - 2 Bayer Leverkusen 6 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Bayer Leverkusen bei Olympiakos Piräus: Die Tabellen

