Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoOlympiakos Piräus
Karaiskakis Stadium
team-logoBayer Leverkusen
Alice Kopp

Bayer Leverkusen bei Olympiakos Piräus heute im Live Stream und live im TV: Bei DAZN oder Amazon Prime?

Olympiakos Piräus trifft am Dienstag in der Champions League auf Bayer Leverkusen. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Champions League finden die Partien des siebten und vorletzten Spieltags in der Ligaphase statt. Dabei bekommt es Olympiakos Piräus am Dienstag (20. Januar) mit Bayer Leverkusen zu tun. Der Anstoß des Aufeinandertreffens in Griechenland erfolgt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert das Georgios-Karaiskakis-Stadion als Kulisse der Begegnung zwischen den Legenden und der Werkself. Olympiakos Piräus und Bayer Leverkusen stehen nach den bisherigen sechs Spieltagen bei fünf und neun Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bayer Leverkusen bei Olympiakos Piräus im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Die Begegnung zwischen Olympiakos Piräus und Bayer Leverkusen könnt Ihr bei DAZN verfolgen – sowohl als Einzelübertragung als auch im Rahmen der Konferenz. Die Vorberichte starten eine Stunde vor dem Anstoß im Georgios-Karaiskakis-Stadion, also um 20.00 Uhr. Tom Kirsten und Tobias Schweinsteiger übernehmen den Kommentar beim Einzelspiel, moderiert wird die Sendung von Tobi Wahnschaffe, unterstützt von Reporter Freddy Harder. Die Konferenz geht um 20.15 Uhr auf Sendung, mit Christoph Stadtler im Studio und Nico Seepe als Kommentator.

Für die Übertragung ist das Unlimited-Paket erforderlich. Dieses kostet aktuell 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro bei flexibler monatlicher Buchung. Anschließend könnt Ihr die DAZN-App kostenfrei nutzen oder den Stream per HDMI-Kabel über Notebook oder PC auf den Fernseher übertragen.

SpielOlympiakos Piräus – Bayer Leverkusen
WettbewerbChampions League, Ligaphase, 7. Spieltag
DatumDienstag, 20. Januar 2026
Uhrzeit21.00 Uhr
OrtGeorgios-Karaiskakis-Stadion (Piräus)

Anstoßzeit Bayer Leverkusen bei Olympiakos Piräus

crest
Champions League - Champions League
Karaiskakis Stadium

Ort und Zeit des Spiels.

Bayer Leverkusen bei Olympiakos Piräus: Aufstellungen

Olympiakos Piräus vs Bayer Leverkusen Voraussichtliche Aufstellungen

Olympiakos PiräusHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestB04
88
K. Tzolakis
45
P. Retsos
4
G. Biancone
23
Rodinei
3
F. Ortega
22
Chiquinho
10
G. Martins
96
C. Mouzakitis
56
D. Podence
32
S. Hezze
99
M. Taremi
28
J. Blaswich
8
R. Andrich
5
Loic Badé
4
J. Quansah
19
E. Poku
13
Arthur
6
Equi Fernández
24
A. Garcia
20
A. Grimaldo
10
M. Tillman
14
P. Schick

3-4-2-1

B04Away team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Mendilibar

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Hjulmand

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Olympiakos Piräus

Olympiakos Piräus gelang am 9. Dezember mit einem 1:0 bei Kairat Almaty der erste Dreier in dieser Ligaphase. Im jüngsten Heimspiel kassierten die Legenden mit einem 3:4 gegen Real Madrid die dritte Niederlage in vier Auftritten.

News über Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen unterlag in dieser Champions League ausschließlich am 21. Oktober mit einem 2:7 gegen Bayer Leverkusen. Es folgten bisher zwei Dreier – ein 1:0 bei Benfica und ein 2:0 bei Manchester City – sowie ein 2:2 gegen Newcastle United.

Form

OLY
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

OLY

Letzte 2 Spiele

B04

1

Sieg

0

Unentschieden

1

Sieg

6

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
1/2
Beide Teams haben getroffen
1/2

Bayer Leverkusen bei Olympiakos Piräus: Die Tabellen

Bayer Leverkusen bei Olympiakos Piräus (Champions League) live anschauen: Nützliche Links

0