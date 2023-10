Robert Lewandowski fehlt FC Barcelona bis auf Weiteres - Clasico-Einsatz gegen Real Madrid in Gefahr?

Der Torjäger der Katalanen verletzte sich gegen Porto am Knöchel. Wie lange er ausfällt, ist nicht bekannt.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona muss vorerst ohne Robert Lewandowski auskommen. Wie die Katalanen am Donnerstag via X mitteilten, laboriert der Mittelstürmer an einer Verstauchung des linken Sprunggelenks.

WAS WURDE GESAGT? Wie Barça mitteilte, hänge der Zeitpunkt von Lewandowskis Rückkehr vom Heilungsprozess ab. Das ergaben Untersuchungen am Donnerstagmorgen. Für die Ligapartie am Wochenende gegen Granada dürfte der 35-Jährige wenigstens ausfallen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Lewandowski war beim Champions-League-Spiel Barcelonas beim FC Porto am Mittwoch von seinem Gegenspieler David Carmo rüde gefoult worden. Lewandowski musste bereits in der 34. Minute ausgetauscht werden. Für ihn kam Ferran Torres in die Partie, der den 1:0-Siegtreffer für den spanischen Meister erzielte.

WIE GEHT ES WEITER? Nach einer Länderspielpause geht es für Barcelona mit den Spielen gegen Bilbao und Schachtar Donezk weiter. Am 28. Oktober steigt dann der mit Spannung erwartete Clasico gegen Erzrivale Real Madrid. Lewandowski kommt bislang auf zehn Pflichtspieleinsätze für Barcelona in der laufenden Saison, dabei gelangen dem frühen Torjäger von Bayern München und Borussia Dortmund sechs Tore und vier Vorlagen.