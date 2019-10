Ballon d'Or: Didier Drogba hofft, dass Liverpool-Star Sadio Mane gewinnt

Didier Drogba ging selbst lange Zeit in der Premier League auf Torejagd. Von Sadio Manes Auftritten ist der ehemalige Chelsea-Star begeistert.

Der ehemalige Weltklassestürmer Didier Drogba hofft auf einen Triumph Sadio Manes beim Ballon d'Or 2019. Der Angreifer des FC Liverpool steht auf der 30-köpfigen Kandidatenliste für die Auszeichnung und Drogba sieht in ihm einen würdigen Sieger.

Für den Ivorer ist klar, warum Mane es verdient hätte: "Für seine Leistungen beim Afrika Cup, in der und in der Liga." Weiter erklärte Drogba gemäß Paris Match : "Es sind nur ganz wenige Spieler zu dem in der Lage, was er in der Premier League zeigt."

: Auch Thiago Silba schwärmt von Sadio Mane

Der Senegalese Mane wäre nach George Weah 1995 der zweite Afrikaner überhaupt, der den Ballon d'Or gewinnt. "Das ist möglich, aber es wäre auch schon vorher möglich gewesen", sagte Drogba. "Es gibt viele Spieler die Afrika stark repräsentiert haben, zum Beispiel Samuel Eto'o. Ich finde es allerdings schade, dass wir bei einem afrikanischen Spieler immer über den Kontinent, aber nicht über sein Heimatland sprechen. Niemals wird jemand sagen, Kylian Mbappe repräsentiere Europa."

Mit seiner hohen Meinung von Mane steht Drogba derweil nicht alleine da. Paris Saint-Germains Abwehrchef Thiago Silva schwärmte ebenfalls unlängst von dem torgefährlichen Flügelstürmer : "Sadio Mane ist ein Weltklassespieler. Er ist fast perfekt. Er ist extrem schnell, hat eine gute Ballkontrolle und bewegt sich sehr schlau. Nach all dem, was er dieses Jahr erreicht hat, verdient er es, beim Ballon d'Or in der Verlosung zu sein."

Mane gewann im Juni mit Liverpool die Königsklasse und steuerte vier Tore und drei Assists auf dem Weg zum Titel bei. Mit den Reds legte er außerdem in der Premier League eine Rekordsaison hin und führte seine Nationalelf bei der Afrikameisterschaft ins Endspiel. In der laufenden Spielzeit steht der 27-Jährige aktuell bei neun Treffern und zwei Vorlagen in 13 Pflichtspieleinsätzen.

Gekürt wird der Nachfolger von Ballon-d'Or-Vorjahresgewinner Luka Modric ( ) im Dezember.