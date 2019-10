Thiago Silva traut Sadio Mane Gewinn des Ballon d'Or zu: "Er ist fast perfekt"

Sadio Mane hat sich beim FC Liverpool zum absoluten Weltklassespieler entwickelt. Thiago Silva traut ihm den Gewinn des Ballon d'Or zu.

Innenverteidiger Thiago Silva von Frankreichs Meister zählt Liverpools Offensivspieler Sadio Mane zu den heißen Kandidaten auf den Gewinn des Ballon d'Or 2019.

"Sadio Mane ist ein Weltklassespieler. Er ist fast perfekt. Er ist extrem schnell, hat eine gute Ballkontrolle und bewegt sich sehr schlau", sagte Silva vergangene Woche nach dem 1:1 im Testländerspiel mit gegen Manes Senegalesen.

Sadio Mane: Hat er Chancen beim Ballon d'Or?

Silva, der in der Gruppenphase der vergangenen Champions-League-Saison mit PSG zweimal auf Mane und Liverpool getroffen war, führte aus: "Nach all dem, was er dieses Jahr erreicht hat, verdient er es, beim Ballon d'Or in der Verlosung zu sein."

Mane gewann im Juni mit Liverpool die Königsklasse und steuerte vier Tore und drei Assists auf dem Weg zum Titel bei. In der laufenden Spielzeit steht der 27-Jährige aktuell bei acht Treffern in elf Pflichtspieleinsätzen.

Die französische Sportzeitung France Football wird am kommenden Montag (21. Oktober) die 30 Kandidaten für den Gewinn des Ballon d'Or 2019 bekanntgeben. Gekürt wird der Nachfolger von Vorjahresgewinner Luka Modric dann im Dezember.