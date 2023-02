Atlético Madrid: Trikotsponsor WhaleFin beendet Zusammenarbeit offenbar vorzeitig

Atlético Madrid steht angeblich vor finanziellen Einbußen, da der Trikotsponsor vorzeitig aus dem Vertrag aussteigt.

WAS IST PASSIERT? Der spanische Spitzenklub Atlético Madrid muss sich auf hohe finanzielle Einbußen einstellen. Laut Mundo Deportivoist der Verlust des Trikotsponsors nach nur einem Jahr der Grund dafür.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im vergangenen Jahr schloss Atlético einen Fünfjahresvertrag über 40 Millionen Euro mit der Krypto-Plattform WhaleFin ab.

In diesem Vertrag soll eine Klausel enthalten sein, die es WhaleFin ermöglicht auszusteigen wenn es zu einem rapiden Markteinsturz kommt - was nun offenbar der Fall ist. Laut dem Bericht will Atlético Madrid gegen das vorzeitige Ende des Sponsoring gerichtlich vorgehen.

Atlético würde auf garantierten Einnahmen von 160 Millionen Euro sitzen bleiben.

WIE GEHT ES WEITER? Ungeachtet der rechtlichen Schritte von Atlético gegen WhaleFin ist der spanische Erstligist bereits auf der Suche nach einem neuen Trikotsponsor, der dann ab der nächsten Saison auf den Trikots werben wird.