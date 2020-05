1. FC Köln: Keine weiteren Corona-Fälle

Bei den Domstädtern gibt es keine weiteren Corona-Fälle. Das Training kann also wie vorgesehen weiter stattfinden.

Der #effzeh hat am Sonntag erneut seine gesamte Mannschaft sowie Trainer- und Betreuerstab auf COVID-19 testen lassen. Alle Tests eines unabhängigen Labors waren negativ. https://t.co/B6lzbvdSXg — 1. FC Köln (@fckoeln) May 4, 2020

Nach den drei positiven Coronafällen bei den ersten Testungen am vergangenen Donnerstag hat die zweite Analyserunde beim Fußball-Bundesligisten ausschließlich negative Ergebnisse erbracht. Das gab der FC am Montagmorgen bekannt.

Die Rheinländer hatten am Sonntag erneut die gesamte Mannschaft sowie Trainer- und Betreuerstab auf COVID-19 testen lassen. Die Tests wurde von einem unabhängigen Labor vorgenommen. Trainer Markus Gisdol wollte am Montagnachmittag wieder ein Training in Gruppen abhalten; die Einheit ist nicht öffentlich.

DFL: Engmaschiges Test-Konzept

Das medizinische Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) sieht engmaschige Tests als Voraussetzung für den Sonderspielbetrieb in der Liga vor.

Nur Spieler, die zwei aufeinanderfolgende negative Tests auf COVID-19 aufweisen, dürfen trainieren und spielen.