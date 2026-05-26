Zu hohes Risiko? Dem VfB Stuttgart droht bei Top-Talent wohl eine interne Zerreißprobe

Hinzu kommt die wirtschaftliche Komponente, die den Gremien sauer aufstößt. Ein Transfer von etablierten Kräften wie Dahmen oder insbesondere Atubolu wäre für den VfB alles andere als günstig und würde wertvolles Budget verschlingen, das an anderen Stellen des Kaders benötigt wird.

Seimen wird schon jetzt als eine der großen deutschen Torhüter-Hoffnungen gehandelt. In Florian Hellstern hat der VfB ein weiteres vielversprechendes Keeper-Talent im Verein. Kürzlich gab man dessen Vertragsverlängerung bekannt. Der 18-Jährige hütet derzeit in der 3. Liga für die Reserve den Kasten.

Nach Informationen der Bild ist wahrscheinlich, dass Hellstern den "Seimen-Weg" geht. Der VfB prüfe bereits die Möglichkeit eines Leihgeschäfts in die 2. Bundesliga oder ins Ausland. Es sollen bereits lose Gespräche mit potenziellen Abnehmern stattgefunden haben.