"Wir müssen das gemeinsam bekämpfen!" Liverpools Arne Slot stinksauer wegen Galatasaray-Verhalten

"Irgendwann ist es einfach genug", empörte sich der Niederländer im Anschluss an die Demontage an der Anfield Road über das aus seiner Sicht ausufernde Zeitspiel der Gäste: "Ich habe es jetzt viel zu oft erlebt, dass wir versuchen, ein Momentum aufzubauen, ins Spiel zu kommen - und dann liegt wieder jemand eine halbe Stunde lang auf dem Boden."

Slot habe "dagegen etwas tun" wollen und diskutierte auffallend häufig mit dem Vierten Offiziellen - jedoch ohne Erfolg. Er habe nichts ausrichten können, "außer vielleicht wie ein Verrückter die Linie entlangzurennen". Tatsächlich wirkte Slot für seine Verhältnisse fast schon überengagiert an der Seitenlinie während des gesamten Spiels und das übertrug sich seiner Meinung nach auf die Fans der Reds, die die Mannschaft noch am Wochenende nach einem enttäuschenden 1:1 gegen das abstiegsbedrohte Tottenham ausgepfiffen hatten.

"Vom ersten Moment an, als sie versuchten, das Momentum zu stoppen, haben unsere Fans ihre Stimmen noch mehr erhoben", stellte Slot auf der Pressekonferenz nach dem Spiel fest: "Ich denke, diese Kombination war heute Abend sehr wichtig. Deshalb war ich vielleicht etwas energiegeladener, als ich es normalerweise bin. Denn wir müssen das gemeinsam bekämpfen, was wir heute Abend gesehen haben."