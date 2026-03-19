Liverpool-Trainer Arne Slot ist das Verhalten der Spieler von Galatasaray Istanbul in den Achtelfinal-Spielen der Champions League offenbar sehr sauer aufgestoßen. Nach dem 4:0-Sieg im Rückspiel schoss er einige Giftpfeile gegen den türkischen Top-Klub ab.
"Wir müssen das gemeinsam bekämpfen!" Liverpools Arne Slot stinksauer wegen Galatasaray-Verhalten
Slot über Galatasaray-Zeitspiel: "Irgendwann ist es einfach genug"
"Irgendwann ist es einfach genug", empörte sich der Niederländer im Anschluss an die Demontage an der Anfield Road über das aus seiner Sicht ausufernde Zeitspiel der Gäste: "Ich habe es jetzt viel zu oft erlebt, dass wir versuchen, ein Momentum aufzubauen, ins Spiel zu kommen - und dann liegt wieder jemand eine halbe Stunde lang auf dem Boden."
Slot habe "dagegen etwas tun" wollen und diskutierte auffallend häufig mit dem Vierten Offiziellen - jedoch ohne Erfolg. Er habe nichts ausrichten können, "außer vielleicht wie ein Verrückter die Linie entlangzurennen". Tatsächlich wirkte Slot für seine Verhältnisse fast schon überengagiert an der Seitenlinie während des gesamten Spiels und das übertrug sich seiner Meinung nach auf die Fans der Reds, die die Mannschaft noch am Wochenende nach einem enttäuschenden 1:1 gegen das abstiegsbedrohte Tottenham ausgepfiffen hatten.
"Vom ersten Moment an, als sie versuchten, das Momentum zu stoppen, haben unsere Fans ihre Stimmen noch mehr erhoben", stellte Slot auf der Pressekonferenz nach dem Spiel fest: "Ich denke, diese Kombination war heute Abend sehr wichtig. Deshalb war ich vielleicht etwas energiegeladener, als ich es normalerweise bin. Denn wir müssen das gemeinsam bekämpfen, was wir heute Abend gesehen haben."
- Getty Images Sport
Galatasaray gegen Liverpool im Verletzungspech: Große Sorgen um Osimhen und Lang
Allerdings war längst nicht jede Unterbrechung, in der sich ein Galatasaray-Spieler am Boden wälzte, glimpflich geendet. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Noa Lang zog sich kurz vor Schluss bei einem Zweikampf mit Curtis Jones, in dessen Folge er sich den Finger in einer Werbebande einklemmte, eine schwere Verletzung zu und musste noch in Liverpool notoperiert werden.
Star-Stürmer Victor Osimhen brach sich derweil in der Anfangsphase bei einem Zusammenstoß mit Ibrahima Konate den Unterarm, spielte aber noch bis zur Pause sichtbar gehandicapt. Nach dem Seitenwechsel ersetzte ihn Nationalspieler Leroy Sane.
Ohne Osimhen war Galatasaray, das das Hinspiel noch sensationell mit 1:0 gewonnen hatte, an der Anfield Road chancenlos. Diesbezüglich verwies Slot auch auf die Expected Goals beider Mannschaften. Seinen Spielern attestierte er, ein "beinahe perfektes Spiel" gemacht zu haben: "Diese Leistung lässt sich kaum noch einmal wiederholen, denn 5,02 xGoals an einem Champions-League-Abend bei nur 0,18 erwartbaren Gegentoren ... das wird nicht leicht zu wiederholen sein."
Liverpool will Rache an PSG nehmen: "Wir waren das einzige Team"
Dominik Szoboszlai (25.), Hugo Ekitike (51.), Ryan Gravenberch (53.) und Mohamed Salah (62.) machten Galatasaray am Ende den Garaus. Für Salah war es der 50. Treffer in der Königsklasse. Keinem anderen Afrikaner war dieser Meilenstein bislang vergönnt. Der Ägypter steht unter anderem vor Legenden wie Didier Drogba (44 Treffer) und Samuel Eto’o (30 Treffer).
Für Liverpool geht es in der Champions League nun im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Dort wollen die Reds eine offene Rechnung begleichen, scheiterten sie doch dramatisch in der Vorsaison im Elfmeterschießen an PSG im Achtelfinale.
"Wir waren das einzige Team, gegen welches sie in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen mussten", stellte Slot mit Blick auf die Duelle mit dem französischen Top-Klub klar: "Diese Mannschaft hat in der laufenden Saison gezeigt, dass sie nichts von ihrer Form eingebüßt hat, doch auch wir haben heute Abend bewiesen, dass wir immer noch auf dem Niveau spielen können, das wir in weiten Teilen der letzten Saison gezeigt haben. Diese Leistung gibt uns und mir daher viel Selbstvertrauen."
Häufig gestellte Fragen
Arne Slot wurde am 17. September 1978 in Bergentheim (Niederlande) geboren.
Ja, Jahre bevor Arne Slot Trainer wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann in der Jugend des FC Zwolle.
Arne Slot spielte in der Jugend des FC Zwolle. Für die Profimannschaft absolvierte er als Mittelfeldspieler 164 Partien in der zweiten niederländischen Liga. Danach wechselte er in die Eredivisie zu NAC Breda und von dort fünf Jahre später zu Sparta Rotterdam. Zum Ende seiner Karriere kehrte Arne Slot noch einmal nach Zwolle zurück.
Arne Slot darf sich niederländischer Pokalsieger und Meister nennen. Zudem gewann er in der Saison 2024/25 mit dem FC Liverpool die Premier League.
Er hat die Champions League bisher noch nicht gewinnen können.
Arne Slot hat das Privieleg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten Zählen wohl Virgil van Dijk, Mohamed Salah, oder Florian Wirtz.
Arne Slots Jahresgehalt bei Liverpool beträgt rund 6,6 Millionen Pfund (etwa 7,7 Millionen Euro). Damit ist er einer der bestbezahltesten Trainer der Premier League. Sein vertrag läuft noch bis 2027.
Arne Slot hat zwei Kinder, einen Sohn namens Joep und eine Tochter namens Isa.
Seine Frau heißt Mirjam Slot, die mit ihren gemeinsamen zwei Kindern in den Niederlanden lebt.
Bislang wurde Arne Slot noch nicht zum Welttrainer des Jahres gewählt.
Sein vollständige Name lautet Arend Martijn Slot. "Arne" ist schon immer sein Spitzname.