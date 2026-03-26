"Wenn er mich anruft, dann hat er eine Meise": Thomas Müller witzelt über mögliches Comeback im DFB-Team

"Ja, null", war die klare Antwort des 36-Jährigen. Anschließend legte er mit einer Prise Humor nach: "Also wenn er (Bundestrainer Julian Nagelsmann; Anm. d. Red.) mich anruft, dann hat er eine Meise. Dann hat er wirklich ein Problem. Der kann mich doch gar nicht anrufen. Wie viele müssten denn da ausfallen? So 15 Offensive?"

Müller hatte seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft im Anschluss an das Viertelfinal-Aus bei der Heim-Europameisterschaft 2024 gegen Spanien beendet. Insgesamt stand er für das DFB-Team 131-mal auf dem Platz (Rang drei im Ranking der Rekordspieler), wobei er 45 Tore erzielte und 41 Assists gab. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der WM 2014 in Brasilien.

Auf Vereinsebene spielte Müller zwischen 2000 und 2025 25 Jahre lang für den FC Bayern München, ehe im zurückliegenden Sommer sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister nicht mehr verlängert wurde und er zu den Vancouver Whitecaps in die MLS wechselte. Dort verpasste er in seiner ersten Saison nur knapp den Meistertitel.