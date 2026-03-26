Am Rande eines Medientermins für den Sender Magenta TV, für den der Offensivspieler der Vancouver Whitecaps das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko als Experte begleiten wird, wurde Müller nach der Wahrscheinlichkeit eines möglichen Comebacks im DFB-Team gefragt.
"Wenn er mich anruft, dann hat er eine Meise": Thomas Müller witzelt über mögliches Comeback im DFB-Team
"Ja, null", war die klare Antwort des 36-Jährigen. Anschließend legte er mit einer Prise Humor nach: "Also wenn er (Bundestrainer Julian Nagelsmann; Anm. d. Red.) mich anruft, dann hat er eine Meise. Dann hat er wirklich ein Problem. Der kann mich doch gar nicht anrufen. Wie viele müssten denn da ausfallen? So 15 Offensive?"
Müller hatte seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft im Anschluss an das Viertelfinal-Aus bei der Heim-Europameisterschaft 2024 gegen Spanien beendet. Insgesamt stand er für das DFB-Team 131-mal auf dem Platz (Rang drei im Ranking der Rekordspieler), wobei er 45 Tore erzielte und 41 Assists gab. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der WM 2014 in Brasilien.
Auf Vereinsebene spielte Müller zwischen 2000 und 2025 25 Jahre lang für den FC Bayern München, ehe im zurückliegenden Sommer sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister nicht mehr verlängert wurde und er zu den Vancouver Whitecaps in die MLS wechselte. Dort verpasste er in seiner ersten Saison nur knapp den Meistertitel.
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Thomas Müller über Rückkehr zum FC Bayern: "Wenn die Tür einen Spalt offen ist ..."
Während ein Comeback in die Nationalmannschaft für Müller kein Thema mehr ist, scheint eine zukünftige Rückkehr an die Säbener Straße, um dort in einen Funktionärsposten zu schlüpfen, möglich.
Auf eine entsprechende Frage meinte er: "Ich bin ein Nichts-Ausschließer. Ich lasse das einfach auf mich zukommen. Wenn eine Tür nur einen Spalt offen war in meinem Leben und ich wollte da rein, dann hab ich das auch immer mal wieder hinbekommen. Wenn ich das will und die Fähigkeiten habe, eine Tür aufzustoßen, muss sie nicht so weit offen sein und ich würde vielleicht trotzdem hindurch passen."
Bei der WM 2026, die Müller neben Jürgen Klopp und Mats Hummels für Magenta TV als Experte begleiten wird, trifft das deutsche Team in der Gruppenphase auf Curacao, Ecuador und die Elfenbeinküste.
Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft:
27.03., 20.45 Uhr
Schweiz - Deutschland
30.03., 20.45 Uhr
Deutschland - Ghana
31.05., 20.45 Uhr
Deutschland - Finnland
06.06., 20.30 Uhr
USA - Deutschland
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".