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Falko Blöding

Vor dem Abflug zur WM: Hammer um Deniz Undav beim VfB Stuttgart!

Bundesliga
D. Undav
VfB Stuttgart

Deniz Undav soll dem VfB Stuttgart unter der Woche ein Ultimatum gestellt haben, dass eine Einigung über eine mögliche Vertragsverlängerung schnell erfolgen müsse. Dies scheint gewirkt zu haben. Dem Vernehmen nach haben sich beide Seiten nun geeinigt.

Sky und Bild melden, dass der Torjäger und die Schwaben sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über Undavs aktuelle Vertragslaufzeit verständigt hätten. Noch vor dem Abflug mit der deutschen Nationalmannschaft Richtung Weltmeisterschaft soll er seine Unterschrift unter einen neuen, bis 2029 gültigen Kontrakt setzen.

  • Der neue Vertrag beinhaltet auch die Option für eine Verlängerung bis 2030, sie ist an Einsatzzeiten des Angreifers gebunden. Undav soll außerdem künftig sechs Millionen Euro pro Jahr verdienen. Aktuell streicht er 4,5 Millionen Euro pro Saison ein. Außerdem wird ihm die Verlängerung angeblich mit einem Handgeld in Höhe von drei Millionen Euro versüßt. Das Volumen soll sich für Stuttgarter Verhältnisse auf Rekordniveau bewegen.

    Mit der Einigung vor der WM bekommt Undav seinen Willen. Laut Bild hatte er dem VfB in den vergangenen Tagen ein Ultimatum gestellt  und eine Übereinkunft bis Dienstag angestrebt. Sollte es bis zu seiner WM-Abreise keine Einigung geben, würden die Gespräche "vorerst auf Eis gelegt", hieß es. Eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus sei dann für diesen Sommer vom Tisch und der VfB wäre Gefahr gelaufen, Undav ablösefrei zu verlieren.

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  • VfB Stuttgart v Sport-Club Freiburg - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    VfB Stuttgart: Deniz Undav hat eine absolute Traumsaison hinter sich

    Undav selbst hatte den Verantwortlichen des Pokalfinalisten angeblich bereits frühzeitig signalisiert, sich einen langfristigen Verbleib beim VfB gut vorstellen zu können. Sowohl im Verein, als auch in der Stadt fühle er sich mit seiner Familie sehr wohl. Allerdings sollen auch internationale und zahlungskräftigere Klubs durch Undavs überzeugende Leistungen auf den DFB-Stürmer aufmerksam geworden sein.

    Hinter Undav liegt eine herausragende Saison im Dress der Schwaben. Der 2024 für knapp 27 Millionen Euro von Brighton fest verpflichtete Angreifer erzielte 25 Tore in 45 Pflichtspielen, dazu gelangen ihm noch 14 Assists. Damit hatte er maßgeblichen Anteil an Stuttgarts erfolgreicher Spielzeit.

    Anders als beim VfB wird Undav wohl dennoch unter Bundestrainer Julian Nagelsmann vorerst als Joker bei der WM eine Rolle spielen. Der Platz in der vordersten Spitze dürfte Kai Havertz nicht zu nehmen sein. Allerdings bekommt Undav am Sonntagabend die Gelegenheit, Eigenwerbung zu betreiben: Wie Nagelsmann am Samstag verriet, wird Undav in Abwesenheit von Havertz, der mit Arsenal am Abend das Champions-League-Finale gegen PSG bestreitet, im Freundschaftsspiel gegen Finnland in der deutschen Startelf stehen.

  • Deniz Undav: Seine Leistungsdaten beim VfB Stuttgart

    EinsätzeToreAssistsGelbe Karten
    116573018