Vor dem Abflug zur WM: Hammer um Deniz Undav beim VfB Stuttgart!

Undav selbst hatte den Verantwortlichen des Pokalfinalisten angeblich bereits frühzeitig signalisiert, sich einen langfristigen Verbleib beim VfB gut vorstellen zu können. Sowohl im Verein, als auch in der Stadt fühle er sich mit seiner Familie sehr wohl. Allerdings sollen auch internationale und zahlungskräftigere Klubs durch Undavs überzeugende Leistungen auf den DFB-Stürmer aufmerksam geworden sein.

Hinter Undav liegt eine herausragende Saison im Dress der Schwaben. Der 2024 für knapp 27 Millionen Euro von Brighton fest verpflichtete Angreifer erzielte 25 Tore in 45 Pflichtspielen, dazu gelangen ihm noch 14 Assists. Damit hatte er maßgeblichen Anteil an Stuttgarts erfolgreicher Spielzeit.

Anders als beim VfB wird Undav wohl dennoch unter Bundestrainer Julian Nagelsmann vorerst als Joker bei der WM eine Rolle spielen. Der Platz in der vordersten Spitze dürfte Kai Havertz nicht zu nehmen sein. Allerdings bekommt Undav am Sonntagabend die Gelegenheit, Eigenwerbung zu betreiben: Wie Nagelsmann am Samstag verriet, wird Undav in Abwesenheit von Havertz, der mit Arsenal am Abend das Champions-League-Finale gegen PSG bestreitet, im Freundschaftsspiel gegen Finnland in der deutschen Startelf stehen.