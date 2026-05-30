Sky und Bild melden, dass der Torjäger und die Schwaben sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über Undavs aktuelle Vertragslaufzeit verständigt hätten. Noch vor dem Abflug mit der deutschen Nationalmannschaft Richtung Weltmeisterschaft soll er seine Unterschrift unter einen neuen, bis 2029 gültigen Kontrakt setzen.
Vor dem Abflug zur WM: Hammer um Deniz Undav beim VfB Stuttgart!
Der neue Vertrag beinhaltet auch die Option für eine Verlängerung bis 2030, sie ist an Einsatzzeiten des Angreifers gebunden. Undav soll außerdem künftig sechs Millionen Euro pro Jahr verdienen. Aktuell streicht er 4,5 Millionen Euro pro Saison ein. Außerdem wird ihm die Verlängerung angeblich mit einem Handgeld in Höhe von drei Millionen Euro versüßt. Das Volumen soll sich für Stuttgarter Verhältnisse auf Rekordniveau bewegen.
Mit der Einigung vor der WM bekommt Undav seinen Willen. Laut Bild hatte er dem VfB in den vergangenen Tagen ein Ultimatum gestellt und eine Übereinkunft bis Dienstag angestrebt. Sollte es bis zu seiner WM-Abreise keine Einigung geben, würden die Gespräche "vorerst auf Eis gelegt", hieß es. Eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus sei dann für diesen Sommer vom Tisch und der VfB wäre Gefahr gelaufen, Undav ablösefrei zu verlieren.
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VfB Stuttgart: Deniz Undav hat eine absolute Traumsaison hinter sich
Undav selbst hatte den Verantwortlichen des Pokalfinalisten angeblich bereits frühzeitig signalisiert, sich einen langfristigen Verbleib beim VfB gut vorstellen zu können. Sowohl im Verein, als auch in der Stadt fühle er sich mit seiner Familie sehr wohl. Allerdings sollen auch internationale und zahlungskräftigere Klubs durch Undavs überzeugende Leistungen auf den DFB-Stürmer aufmerksam geworden sein.
Hinter Undav liegt eine herausragende Saison im Dress der Schwaben. Der 2024 für knapp 27 Millionen Euro von Brighton fest verpflichtete Angreifer erzielte 25 Tore in 45 Pflichtspielen, dazu gelangen ihm noch 14 Assists. Damit hatte er maßgeblichen Anteil an Stuttgarts erfolgreicher Spielzeit.
Anders als beim VfB wird Undav wohl dennoch unter Bundestrainer Julian Nagelsmann vorerst als Joker bei der WM eine Rolle spielen. Der Platz in der vordersten Spitze dürfte Kai Havertz nicht zu nehmen sein. Allerdings bekommt Undav am Sonntagabend die Gelegenheit, Eigenwerbung zu betreiben: Wie Nagelsmann am Samstag verriet, wird Undav in Abwesenheit von Havertz, der mit Arsenal am Abend das Champions-League-Finale gegen PSG bestreitet, im Freundschaftsspiel gegen Finnland in der deutschen Startelf stehen.
Deniz Undav: Seine Leistungsdaten beim VfB Stuttgart
Einsätze Tore Assists Gelbe Karten 116 57 30 18