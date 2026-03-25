Verliert der DFB deshalb einen Shootingstar? Torjäger in Topform von Julian Nagelsmann enttäuscht

"Bei mir hat sich keiner gemeldet", sagte der Deutsch-Italiener, der zuletzt immer wieder auch mit einem Verbandswechsel geliebäugelt hatte, am Dienstag bei der deutschen U21 angesprochen auf eine mögliche WM-Chance beim DFB-Team.

Beim FC Brügge in Belgien dreht Tresoldi derzeit zumindest richtig auf, traf in den letzten sieben Spielen siebenmal und führt mit 13 Toren die Torschützenliste der Jupiler Pro League an.

"Das hätte ich zu Saisonbeginn nicht gedacht", sagte der immer gut gelaunte Angreifer: "Unser Ziel ist es, Meister zu werden. Und wenn ich am Ende die meisten Tore schießen kann, noch besser."