Stürmerhoffnung Nicolo Tresoldi muss weiter auf eine Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann warten.
Verliert der DFB deshalb einen Shootingstar? Torjäger in Topform von Julian Nagelsmann enttäuscht
Tresoldi: "Bei mir hat sich keiner gemeldet"
"Bei mir hat sich keiner gemeldet", sagte der Deutsch-Italiener, der zuletzt immer wieder auch mit einem Verbandswechsel geliebäugelt hatte, am Dienstag bei der deutschen U21 angesprochen auf eine mögliche WM-Chance beim DFB-Team.
Beim FC Brügge in Belgien dreht Tresoldi derzeit zumindest richtig auf, traf in den letzten sieben Spielen siebenmal und führt mit 13 Toren die Torschützenliste der Jupiler Pro League an.
"Das hätte ich zu Saisonbeginn nicht gedacht", sagte der immer gut gelaunte Angreifer: "Unser Ziel ist es, Meister zu werden. Und wenn ich am Ende die meisten Tore schießen kann, noch besser."
- AFP
Tresoldi spielt mit der U21 ums EM-Ticket
Im Sommer 2025 war der mittlerweile 22-Jährige kurz nach dem verlorenen Finale bei der U21-EM in der Slowakei für 7,5 Millionen von Hannover 96 nach Belgien gewechselt, sorgte dort zuletzt sogar in der Champions League für Furore. "Viele meinten, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist, dass ich hätte in Deutschland bleiben müssen. Aber ich hatte ein gutes Bauchgefühl, es war die richtige Entscheidung", sagte Tresoldi.
Nun kehrt er nach Niedersachsen zurück, trifft mit der DFB-Auswahl am Freitag (18 Uhr) in Braunschweig auf Nordirland. Viele seiner Freunde werden im Stadion sein. Vier Tage später geht es in Athen gegen Tabellenführer Griechenland dann wohl um das direkte EM-Ticket. "Wir wollen beide Spiele gewinnen, dann sind wir Erster. Die Qualität dafür haben wir", sagte Tresoldi.