Ungeachtet jüngster Kritik: BVB hat bei Trainer Niko Kovac wohl eine klare Tendenz

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, wollen die BVB-Bosse in den nächsten Wochen Verhandlungen mit Kovacs Management beginnen. Dabei soll eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrages besprochen werden, die Tendenz der Borussia gehe dabei eindeutig dazu, Kovac frühzeitig weiter an sich zu binden. Damit soll den im Umfeld stets umherschwirrenden Trainerdiskussionen der Wind aus den Segeln genommen werden.

"Wir haben unsere Überzeugung zu Niko bereits klar geäußert. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihm zusammen", betonte Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book nach der Niederlage gegen Gladbach. "Ich wurde schon vor dem heutigen Spiel darauf angesprochen und habe mich sehr positiv dazu geäußert. Daran hat sich durch die Niederlage ganz sicher nichts geändert."