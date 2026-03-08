Transfer-Überraschung: Holt Manchester United einen 80-Millionen-Euro-Mann?

Demnach müssten sich die Red Devils für die kommende Saison für die Champions League qualifizieren, um im Ringen um den sechsmaligen englischen Nationalspieler überhaupt eine Chance zu haben. Stadtrivale Manchester City soll als Tabellenzweiter derzeit bessere Chancen auf eine Verpflichtung Andersons haben.

United ist zwar als Dritter aktuell ebenfalls auf Königsklassenkurs, mit dem punktgleichen Aston Villa und dem jeweils drei Zähler dahinter liegenden Teams von Chelsea und Liverpool sitzt die Konkurrenz der Mannschaft von Trainer Michael Carrick allerdings im Nacken, während die Cityzens wiederum entspannte neun Punkte Vorsprung auf United haben.