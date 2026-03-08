Premier-League-Rekordmeister Manchester United buhlt wohl intensiv um die Dienste von Elliot Anderson von Notthingham Forest. Der Transfer des 23-Jährigen ist dabei aber offenbar an eine spezielle Bedingung geknüpft, wie die Sunberichtet.
Transfer-Überraschung: Holt Manchester United einen 80-Millionen-Euro-Mann?
Anderson-Transfer? United muss sich für Champions League qualifizieren
Demnach müssten sich die Red Devils für die kommende Saison für die Champions League qualifizieren, um im Ringen um den sechsmaligen englischen Nationalspieler überhaupt eine Chance zu haben. Stadtrivale Manchester City soll als Tabellenzweiter derzeit bessere Chancen auf eine Verpflichtung Andersons haben.
United ist zwar als Dritter aktuell ebenfalls auf Königsklassenkurs, mit dem punktgleichen Aston Villa und dem jeweils drei Zähler dahinter liegenden Teams von Chelsea und Liverpool sitzt die Konkurrenz der Mannschaft von Trainer Michael Carrick allerdings im Nacken, während die Cityzens wiederum entspannte neun Punkte Vorsprung auf United haben.
- Getty Images Sport
United-Kandidat Anderson debütiert unter Tuchel für England
Als Ablöse werden für Anderson von seinem aktuellen Arbeitgeber dem Vernehmen nach rund 80 Millionen Euro aufgerufen, wobei der zentrale Mittelfeldspieler als absoluter Leistungsträger von Nottingham gilt und in der Premier League in der aktuellen Saison in allen Spielen in der Startelf stand und insgesamt lediglich 13 Minuten verpasste, als er gegen Liverpool vorzeitig ausgewechselt wurde.
Der Vertrag von Anderson in Nottingham läuft noch bis 2029, beim 2:2 vor vier Tagen gegen Manchester City hatte er seinen zweiten Saisontreffer in der Premier League erzielt. Zudem kommt Anderson bislang auf sechs Länderspiele für England, nachdem ihm Thomas Tuchel im September 2025 beim 2:0 gegen Andorra zu seinem Debüt verholfen hatte.
- Getty Images Sport
Manchester United: Adam Wharton als Alternative zu Elliot Anderson?
Sollten die Red Devils bei Anderson keinen Erfolg haben, gilt Adam Wharton von Crystal Palace als Alternative. Der 22-Jährige, der seinen Klub trotz Vertrags bis 2029 im Sommer wohl verlassen wird, würde aber wohl ebenfalls nur bei einer erfolgreichen Champions-League-Qualifikation von United einen Wechsel in Erwägung ziehen.
United will sich in der kommenden Saison im zentralen Mittelfeld verstärken, nachdem Casemiro den Klub ablösefrei verlassen wird. Die Zukunft von Kobbie Mainoo ist ebenfalls unsicher, nachdem dieser zuletzt eine Vertragsverlängerung abgelehnt hatte. Und Manuel Ugarte konnte in seinen 18 Monaten bei United noch nicht sonderlich überzeugen.
Elliot Anderson: Die Leistungsdaten 2025/26
- Premier League: 29 Spiele, 2 Tore
- Europa League: 8 Spiele