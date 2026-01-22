Mittelfeldspieler Casemiro verlässt den englischen Rekordmeister Manchester United zum Saisonende. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.
Manchester United zieht Schlussstrich: Enttäuschende Casemiro-Ära endet im Sommer
Demnach werde der Vertrag des Kapitäns der brasilianischen Nationalmannschaft, der mit United unter anderem 2024 den FA Cup gewonnen hatte, nicht verlängert. Casemiro war im Sommer 2022 für eine kolportierte Ablösesumme um die 70 Millionen Euro von Real Madrid auf die Insel gewechselt.
Keine Vertragsverlängerung: Manchester United trennt sich von Casemiro
Bei den Königlichen hatte der 33-Jährige gemeinsam mit Toni Kroos und Luka Modric über viele Jahre ein Mittelfeld-Trio gebildet und unter anderem fünf Mal die Champions League gewonnen. Bei den kriselnden Red Devils, für die er in 146 Spielen 21 Tore schoss, konnte er im Anschluss jedoch nur selten an seine Leistungen aus Spanien anknüpfen.
