Carrick hat Mainoo dabei geholfen, wieder auf Kurs zu kommen, und der ehemalige Mittelfeldspieler der Red Devils glaubt, dass in dem einheimischen Star noch mehr Potenzial steckt. Carrick sagte: „Er hat definitiv noch mehr zu bieten, das liegt einfach an seinem Alter und der Phase, in der er sich gerade in seiner Karriere befindet. Man könnte sagen, dass er im Grunde genommen gerade erst am Anfang steht. Er hat bereits viel Erfahrung in wichtigen Spielen und Drucksituationen gesammelt, was ihm dabei helfen wird, sich weiterzuentwickeln und das Spiel zu lernen.

„Wenn er neben Case [Casmiro] spielt und von ihm lernt, Dinge, die er wahrscheinlich gar nicht bemerkt, weil er einfach nur neben ihm steht, sowie von den anderen Spielern um ihn herum, dann ist das meiner Meinung nach einfach Teil seines Lern- und Entwicklungsprozesses.

„Ich bin mir sehr bewusst, dass er neu dabei ist, vier Spiele gespielt hat und seinen Rhythmus gefunden hat. Junge Spieler haben manchmal Hochs und manchmal Tiefs. Das bedeutet nicht, dass er plötzlich gut oder schlecht ist, Kobbie ist einfach, wie er ist.

„Das zu managen ist wirklich wichtig, besonders für jüngere Spieler, und das zu verstehen. Im Moment macht er das fantastisch, er hat einen wirklich großen Einfluss auf die Spiele, und wir werden weiter mit ihm arbeiten und ihm helfen, um ihn im Laufe der Zeit weiter zu verbessern.“

Auf die Frage, wie Mainoo die schwierigste Phase seiner noch jungen Karriere gemeistert hat, fügte Carrick hinzu: „Es besteht kein Zweifel an Kobbies Fähigkeiten und dem, was er leisten kann. Er ist noch so jung, und wir sollten darauf achten, ihm nicht zu viel Verantwortung aufzubürden und zu hohe Erwartungen an ihn zu stellen. Er lernt das Spiel noch.

„Da er einen großen Höhenflug hatte und dann offensichtlich eine Zeit lang nicht gespielt hat, könnte man leicht denken, dass er viel älter und erfahrener ist, als er tatsächlich ist. Aber man muss ihm zugutehalten, dass er sich gut eingefunden und seinen Rhythmus im Fußball gefunden hat, was nach einer Auszeit nicht einfach ist, und das sowohl körperlich als auch mental.

Wir wissen, dass er mit dem Ball umgehen kann, und ich bin sicher, dass er sich mit der Zeit weiter verbessern wird. Wir müssen geduldig sein und dürfen nicht ständig zu viel von ihm erwarten.“