„Er hat diesem Jungen ein Jahr seiner Karriere geraubt!“ – Gary Lineker fordert Kobbie Mainoo auf, den ehemaligen Trainer von Manchester United, Ruben Amorim, wegen mangelnder Spielzeit zu verklagen, während der Mittelfeldspieler unter Michael Carrick glänzt.
Mainoo sorgte für Transfergerüchte, als er von Amorim ausgegrenzt wurde.
Mainoo schien zunächst dazu bestimmt, Old Trafford zu verlassen, als die Wintertransferperiode begann und der Youngster unter Amorim in der Versenkung verschwand. In der ersten Hälfte der Saison 2025/26 kam er in der Premier League nicht zum Einsatz.
Es hieß, dass Interesse aus Italien bekundet worden sei, wobei der Serie-A-Meister Napoli die Verhandlungen um seine Verpflichtung anführte, doch Amorim wurde am 5. Januar von seinen Traineraufgaben entbunden. Diese Entscheidung verschaffte Mainoo einen Neuanfang, und er hat diese Chancen optimal genutzt – nun wird über einen neuen Vertrag verhandelt.
Mainoo war für Carrick in vier Siegen in Folge gegen Manchester City, Arsenal, Fulham und Tottenham stets dabei. Nun könnte er wieder für die englische Nationalmannschaft in Frage kommen, die sich auf die Weltmeisterschaft vorbereitet.
Lineker schlägt scherzhaft vor, dass Mainoo Amorim verklagen sollte.
Der ehemalige Moderator von „Match of the Day“, Lineker, sagte im Podcast „Rest is Football “: „Wissen Sie was? Wenn ich Kobbie Mainoo wäre – und ich sage das im Scherz –, würde ich darüber nachdenken, ob ich ihn [Amorim] verklagen sollte oder nicht.
Er hat diesem Jungen ein Jahr seiner Karriere geraubt. Dieser Junge ist ein wunderbarer Fußballer. Gott, bei ihm sieht alles so einfach aus. Er will den Ball, er nimmt ihn an, egal wer um ihn herum ist, und er dreht sich, trifft immer die richtigen Entscheidungen, er ist anmutig. Ich meine, kommen Sie schon! Er hat seiner Karriere absolut geschadet.“
Lineker, der in seiner aktiven Zeit 80 Länderspiele für England bestritt und 48 Länderspieltore erzielte, fügte hinzu: „Wenn er es nicht in den Kader für die Weltmeisterschaft schafft ... und ich habe das Gefühl, dass er es wahrscheinlich schaffen wird, wenn er fit bleibt und weiter spielt, denn er ist einfach ein wirklich guter Fußballer.
„Ich weiß, dass sein Bruder ein wenig Ärger bekommen hat, weil er auf seinem T-Shirt „Free Kobbie“ geschrieben hatte, aber sein Bruder hat absolut Recht. Was hat er (Amorim) sich dabei gedacht?!”
Carrick behauptet, dass Mainoo noch mehr zu bieten hat.
Carrick hat Mainoo dabei geholfen, wieder auf Kurs zu kommen, und der ehemalige Mittelfeldspieler der Red Devils glaubt, dass in dem einheimischen Star noch mehr Potenzial steckt. Carrick sagte: „Er hat definitiv noch mehr zu bieten, das liegt einfach an seinem Alter und der Phase, in der er sich gerade in seiner Karriere befindet. Man könnte sagen, dass er im Grunde genommen gerade erst am Anfang steht. Er hat bereits viel Erfahrung in wichtigen Spielen und Drucksituationen gesammelt, was ihm dabei helfen wird, sich weiterzuentwickeln und das Spiel zu lernen.
„Wenn er neben Case [Casmiro] spielt und von ihm lernt, Dinge, die er wahrscheinlich gar nicht bemerkt, weil er einfach nur neben ihm steht, sowie von den anderen Spielern um ihn herum, dann ist das meiner Meinung nach einfach Teil seines Lern- und Entwicklungsprozesses.
„Ich bin mir sehr bewusst, dass er neu dabei ist, vier Spiele gespielt hat und seinen Rhythmus gefunden hat. Junge Spieler haben manchmal Hochs und manchmal Tiefs. Das bedeutet nicht, dass er plötzlich gut oder schlecht ist, Kobbie ist einfach, wie er ist.
„Das zu managen ist wirklich wichtig, besonders für jüngere Spieler, und das zu verstehen. Im Moment macht er das fantastisch, er hat einen wirklich großen Einfluss auf die Spiele, und wir werden weiter mit ihm arbeiten und ihm helfen, um ihn im Laufe der Zeit weiter zu verbessern.“
Auf die Frage, wie Mainoo die schwierigste Phase seiner noch jungen Karriere gemeistert hat, fügte Carrick hinzu: „Es besteht kein Zweifel an Kobbies Fähigkeiten und dem, was er leisten kann. Er ist noch so jung, und wir sollten darauf achten, ihm nicht zu viel Verantwortung aufzubürden und zu hohe Erwartungen an ihn zu stellen. Er lernt das Spiel noch.
„Da er einen großen Höhenflug hatte und dann offensichtlich eine Zeit lang nicht gespielt hat, könnte man leicht denken, dass er viel älter und erfahrener ist, als er tatsächlich ist. Aber man muss ihm zugutehalten, dass er sich gut eingefunden und seinen Rhythmus im Fußball gefunden hat, was nach einer Auszeit nicht einfach ist, und das sowohl körperlich als auch mental.
Wir wissen, dass er mit dem Ball umgehen kann, und ich bin sicher, dass er sich mit der Zeit weiter verbessern wird. Wir müssen geduldig sein und dürfen nicht ständig zu viel von ihm erwarten.“
Spielplan von Man Utd 2025-26: Die Red Devils streben den fünften Sieg in Folge an
Mainoo hofft, den Red Devils am Dienstag beim Auswärtsspiel gegen West Ham zum fünften Sieg in Folge zu verhelfen – damit der berühmte Fan The United Strand endlich seinen dringend benötigten Friseurbesuch machen kann. Ein positives Ergebnis im Osten Londons würde Carrick und seine Mannschaft unter den ersten Vier der Premier League halten und sie auf Kurs für die Champions-League-Qualifikation bringen.
