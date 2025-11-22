Standing Ovations beim Comeback! Paul Pogba feiert nach 811 Tagen sein Comeback

Der 32-Jährige wurde von Trainer Sebastien Pocognoli bei der 1:4-Niederlage der AS Monaco bei Stade Rennes am 13. Spieltag der Ligue 1 in der 85. Minute eingewechselt. Seine Hereinnahme wurde vom Publikum im Roazhon Park mit Standing Ovations bedacht, die Zuschauer bejubelten auch seine ersten Ballberührungen.

Zuletzt hatte der Mittelfeldspieler, für den Manchester United 2016 eine Ablöse von 105 Millionen Euro gezahlt hatte, am 3. September 2023 gespielt. Es folgten eine zweijährige Dopingsperre sowie Verletzungen.