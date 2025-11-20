Comeback nach 26 Monaten! Tief gefallener Weltmeister könnte am Wochenende sein Debüt für die AS Monaco geben

Laut L'Equipe,trainierte Pogba am Donnerstag voll mit der Mannschaft, absolvierte die Einheit ohne Komplikationen und wird voraussichtlich am Freitag dasselbe tun. Sofern er beide Tage unbeschadet übersteht, wird er mit der Mannschaft nach Rennes reisen und voraussichtlich spielen.

Monaco plant, seine Einsatzzeit in den kommenden Wochen schrittweise zu erhöhen. Pogba ist fest entschlossen, wieder zu seiner Bestform zurückzufinden, auch weil er davon träumt, Frankreich bei der Weltmeisterschaft 2026 zu vertreten. Er hat 91 Länderspiele und 11 Länderspieltore vorzuweisen und ist fest davon überzeugt, dass ihm ein letztes Kapitel im blauen Trikot möglich ist, wenn er sich in der Ligue 1 beweisen kann.