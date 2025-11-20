Die Karriere des Mittelfeldspielers nahm im August 2023 eine dramatische Wendung, als er nach einem Spiel gegen Udinese positiv auf DHEA getestet wurde, eine verbotene Substanz, die den Testosteronspiegel erhöht. Pogba bestand von Anfang an darauf, dass die Substanz unbeabsichtigt über Nahrungsergänzungsmittel, die er für unbedenklich hielt, in seinen Körper gelangt sei.
Comeback nach 26 Monaten! Tief gefallener Weltmeister könnte am Wochenende sein Debüt für die AS Monaco geben
Im Februar 2024 verhängten die italienischen Anti-Doping-Behörden eine vierjährige Sperre gegen ihn. Pogba legte Berufung beim Sportschiedsgericht ein, das die Sperre auf 18 Monate reduzierte, sodass er ab März 2025 wieder spielberechtigt war. Anfang dieses Jahres, nachdem seine Sperre offiziell abgelaufen war, bot Monaco dem Weltmeister von 2018 eine Rückkehr an. Pogba nahm das Angebot an und unterzeichnete einen Zweijahresvertrag.
- AFP
Paul Pogba träumt auch von einem Comeback in der Nationalmannschaft
Laut L'Equipe,trainierte Pogba am Donnerstag voll mit der Mannschaft, absolvierte die Einheit ohne Komplikationen und wird voraussichtlich am Freitag dasselbe tun. Sofern er beide Tage unbeschadet übersteht, wird er mit der Mannschaft nach Rennes reisen und voraussichtlich spielen.
Monaco plant, seine Einsatzzeit in den kommenden Wochen schrittweise zu erhöhen. Pogba ist fest entschlossen, wieder zu seiner Bestform zurückzufinden, auch weil er davon träumt, Frankreich bei der Weltmeisterschaft 2026 zu vertreten. Er hat 91 Länderspiele und 11 Länderspieltore vorzuweisen und ist fest davon überzeugt, dass ihm ein letztes Kapitel im blauen Trikot möglich ist, wenn er sich in der Ligue 1 beweisen kann.