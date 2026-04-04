Sensation im FA Cup: Zweitligist schaltet Arsenal aus

Drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Sporting in Lissabon war Arsenal zwar spielbestimmend, die Saints jedoch zielstrebiger. Der ehemalige Heidenheimer Leo Scienza verpasste mit seinem Lattenschuss das 2:0 (62.), Bayern-Leihgabe Daniel Peretz hielt mehrmals glänzend, auch der ehemalige Nürnberger Caspar Jander spielte stark.

Bereits am Nachmittag hatte Florian Wirtz mit dem FC Liverpool ein Debakel erlebt und 0:4 (0:2) bei Manchester City um Dreierpacker Erling Haaland verloren.

Zudem gewann der FC Chelsea deutlich mit 7:0 gegen den Drittligisten Port Vale, den letzten Halbfinalisten ermitteln am Montag West Ham United und das von Daniel Farke trainierte Leeds United.