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Sensation im FA Cup: Zweitligist schaltet Arsenal aus

England FA Cup
Southampton - FC Arsenal
Southampton
FC Arsenal

Der Spitzenreiter der Premier League vergeigt die Generalprobe für die Champions League kolossal. In Southampton verzweifeln die Gunners auch an einer Bayern-Leihgabe.

Triple-Traum geplatzt: Kai Havertz und der FC Arsenal sind im Viertelfinale des FA Cup an einem Zweitligisten gescheitert. Beim FC Southampton verlor der Spitzenreiter der englischen Premier League völlig überraschend mit 1:2 (0:1).

  • Kai Havertz legt Arsenal-Ausgleich auf

    Ross Steward (35.) und Shea Charles (85.) trafen für den Underdog um den deutschen Teammanager Tonda Eckert, der seine Ungeschlagen-Serie auf 15 Spiele ausbaute.

    Der eingewechselte Viktor Gyökeres sorgte nach starker Vorarbeit von Havertz zwischenzeitlich für den Ausgleich der Gunners (68.), die Teammanager Mikel Arteta keinesfalls mit einer B-Elf aufbot.

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  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Daniel Peretz erweist sich als starker Rückhalt für Southampton

    Drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Sporting in Lissabon war Arsenal zwar spielbestimmend, die Saints jedoch zielstrebiger. Der ehemalige Heidenheimer Leo Scienza verpasste mit seinem Lattenschuss das 2:0 (62.), Bayern-Leihgabe Daniel Peretz hielt mehrmals glänzend, auch der ehemalige Nürnberger Caspar Jander spielte stark.

    Bereits am Nachmittag hatte Florian Wirtz mit dem FC Liverpool ein Debakel erlebt und 0:4 (0:2) bei Manchester City um Dreierpacker Erling Haaland verloren.

    Zudem gewann der FC Chelsea deutlich mit 7:0 gegen den Drittligisten Port Vale, den letzten Halbfinalisten ermitteln am Montag West Ham United und das von Daniel Farke trainierte Leeds United.

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