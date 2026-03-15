Bayern Münchens Wisdom Mike hat sich eine Hüftmuskel-Verletzung zugezogen und fällt damit länger aus. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Sonntag offiziell. Die Diagnose wurde nach einer "eingehenden Untersuchung" durch die Bayern-Medizinabteilung gestellt.
Saison-Aus: Talent des FC Bayern muss operiert werden
FC Bayern: Mike fällt für "unbestimmten Zeitraum" aus
Mike müsse sich nun einer Operation unterziehen, die ihn lange außer Gefecht setzen wird. Nach Angaben von Sky dürfte der 17-Jährige drei bis vier Monate ausfallen - was mit dem Saisonende für den Flügelspieler gleichbedeutend ist.
Die Bayern selbst sprachen in ihrer Mitteilung von einer Pause für "einen noch unbestimmten Zeitraum".
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Vincent Kompany lässt Wisdom Mike in dieser Saison debütieren
Für das Team von Trainer Vincent Kompany machte Mike in der laufenden Saison fünf Pflichtspiele. Er kam viermal in der Bundesliga für insgesamt 27 Minuten und einmal in der Champions League in der Schlussphase zum Einsatz. Im August verlängerte er seinen Vertrag beim FCB bis 2027.
Für die deutsche U17-Nationalmannschaft hat Mike bislang acht Einsätze absolviert.
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Kompany über Mike: "Hat vielleicht Zukunft bei Bayern"
Nach seinem Profi-Debüt im September beim deutlichen 4:0-Sieg gegen Werder Bremen lobte Bayerns Joshua Kimmich den Teenager: "Er ist schon einer, der sich auch im Training was zutraut. Das finde ich sehr, sehr wichtig bei einem Jugendspieler: Dass es nicht um Fehlervermeidung geht, sondern ums Zutrauen", sagte der deutsche Nationalspieler.
FCB-Trainer Vincent Kompany hatte nach Mikes Bundesliga-Debüt erklärt: "Es ist kein Show-Einsatz, es ist ein verdienter Einsatz für einen Jungen, der vielleicht eine Zukunft hat bei FC Bayern." Er ergänzte: "Was ich bis jetzt gesehen habe, hat der Junge das verdient und wir werden ihn auch unterstützen."
Wisdom Mike - die Zahlen und Fakten:
- Geburtsdatum: 24.09.2008
- Geburtsort: München
- Vertrag bis: 2027
- Pflichtspiele: 5