Saison-Aus: Talent des FC Bayern muss operiert werden

Mike müsse sich nun einer Operation unterziehen, die ihn lange außer Gefecht setzen wird. Nach Angaben von Sky dürfte der 17-Jährige drei bis vier Monate ausfallen - was mit dem Saisonende für den Flügelspieler gleichbedeutend ist.

Die Bayern selbst sprachen in ihrer Mitteilung von einer Pause für "einen noch unbestimmten Zeitraum".