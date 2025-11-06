Premier-League-Legende Roy Keane hat die Fans des FC Liverpool für ihr Verhalten gegenüber Trent Alexander-Arnold am Dienstagabend während des Champions-League-Spiels gegen Real Madrid (1:0) kritisiert.
"Richtig armselig": ManUnited-Legende Roy Keane zerlegt die Fans des FC Liverpool
Trent Alexander-Arnold ließ seinen Vertrag in Liverpool auslaufen
Der Ire, der einen Großteil seiner Laufbahn sei Liverpools Erzrivale Manchester United verbrachte hatte, sagte im Podcast 'Stick to Football': "Egal, was alle sagen: Wenn ein Spieler zurückkehrt, der so viel gegeben hat - und sein Vertrag auslief - dann finde ich das richtig armselig, ihn auszubuhen."
Alexander-Arnold spielte 20 Jahre für Liverpool, ehe er sich entschied, seinen im vergangenen Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und zu Real Madrid zu wechseln. Am Ende zahlten die Blancos noch zehn Millionen Euro Ablöse für den Rechtsverteidiger, damit dieser schon bei der Klub-WM dabei sein konnte. Ein großer Teil der Liverpool-Fans war trotzdem bedient.
Am Dienstagabend äußerte sich das an der Anfield Road schon beim Aufwärmen: Da wurde Alexander-Arnold ausgepfiffen und noch lauter wurde es, als er in der 81. Spielminute für Arda Güler in die Begegnung kam.
Peter Schmeichel sieht es wie Roy Keane
"Warum sollte man zu einem Spiel gehen und einen Jungen ausbuhen, der 260 oder 270 Spiele für deinen Verein gemacht hat", fragte Keane. "Seine Zahlen sind fantastisch, er hat dem Verein geholfen, zweimal die Premier League und die Champions League zu gewinnen. Man muss ihm ja bei Real Madrid kein Glück wünschen. Aber ihn auszubuhen, einen Jungen aus der Gegend, lässt Liverpools Fans in einem schlechten Licht erscheinen."
Wegen der Unmutsbekundungen war bereits am Dienstag bei CBS eine Debatte zwischen Keanes Ex-Mitspieler Peter Schmeichel und Liverpool-Ikone Jamie Carragher ausgebrochen. Ausgangspunkt war diese Aussage Schmeichels: "Ich halte das für ein Ärgernis. Er hat jeden Titel hier gewonnen und 20 Jahre seiner Karriere hier verbracht. Er sollte als Held empfangen werden."
Energischer Widerspruch kam von Carragher: "Ich stimme Dir nicht zu. Die Fans entscheiden, wie sie auf ihn reagieren. Der Grund für diese Reaktion ist, dass Trent sich in diesen 20 Jahren als 'Fan auf dem Spielfeld' präsentiert hat", erklärte er. "Und die Fans im Stadion würden eben nicht ablösefrei wechseln und für Real Madrid spielen."
Der Umstand des Abschieds ärgerte Carragher: "Aber was er seit seinem Sprung zu den Liverpool-Profis gesagt hat, wenn das wahr sein sollte, dass Liverpool die einzige Mannschaft für ihn ist und er hier Kapitän und eine Legende sein will, dann verlässt man den Verein nicht, wenn man gerade die Meisterschaft gewonnen und die Möglichkeit hat, mit seinem Verein weitere Titel zu holen." Und weiter: "Man wechselt zu einem Verein, der einen zweimal im Champions-League-Finale geschlagen hat, und das ist der Verein, mit dem man mehr Champions-League-Titel gewinnen will? Ich verstehe die Reaktion der Fans vollkommen."
Alexander-Arnold hatte sich monatelang nicht zu seiner Zukunft geäußert und kaum noch Interviews gegeben. Daher hätten sich eben viele Anhänger von dem 27-Jährigen "getäuscht" gefühlt, so Carragher.
Dass er sich in der Öffentlichkeit nicht äußerte, brachte TAA dagegen bei Keane Pluspunkte ein: "Das Schöne bei Trent war, dass er in den letzten ein, zwei Jahren kaum etwas gesagt hat. Er ist nicht rumgelaufen und hat erzählt: 'Ich liebe diesen Klub, ich bleibe für immer.' Er hat seinen Kopf runtergenommen und keine Spielchen mit den Fans gespielt. Das ist das Beste, was du tun kannst."
Trent Alexander-Arnolds Leistungsdaten beim FC Liverpool:
- Einsätze: 354
- Tore: 23
- Assists: 92
- Gelbe Karten: 45
- Titelgewinne: 9