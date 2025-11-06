"Richtig armselig": ManUnited-Legende Roy Keane zerlegt die Fans des FC Liverpool

"Warum sollte man zu einem Spiel gehen und einen Jungen ausbuhen, der 260 oder 270 Spiele für deinen Verein gemacht hat", fragte Keane. "Seine Zahlen sind fantastisch, er hat dem Verein geholfen, zweimal die Premier League und die Champions League zu gewinnen. Man muss ihm ja bei Real Madrid kein Glück wünschen. Aber ihn auszubuhen, einen Jungen aus der Gegend, lässt Liverpools Fans in einem schlechten Licht erscheinen."

Wegen der Unmutsbekundungen war bereits am Dienstag bei CBS eine Debatte zwischen Keanes Ex-Mitspieler Peter Schmeichel und Liverpool-Ikone Jamie Carragher ausgebrochen. Ausgangspunkt war diese Aussage Schmeichels: "Ich halte das für ein Ärgernis. Er hat jeden Titel hier gewonnen und 20 Jahre seiner Karriere hier verbracht. Er sollte als Held empfangen werden."

Energischer Widerspruch kam von Carragher: "Ich stimme Dir nicht zu. Die Fans entscheiden, wie sie auf ihn reagieren. Der Grund für diese Reaktion ist, dass Trent sich in diesen 20 Jahren als 'Fan auf dem Spielfeld' präsentiert hat", erklärte er. "Und die Fans im Stadion würden eben nicht ablösefrei wechseln und für Real Madrid spielen."

Der Umstand des Abschieds ärgerte Carragher: "Aber was er seit seinem Sprung zu den Liverpool-Profis gesagt hat, wenn das wahr sein sollte, dass Liverpool die einzige Mannschaft für ihn ist und er hier Kapitän und eine Legende sein will, dann verlässt man den Verein nicht, wenn man gerade die Meisterschaft gewonnen und die Möglichkeit hat, mit seinem Verein weitere Titel zu holen." Und weiter: "Man wechselt zu einem Verein, der einen zweimal im Champions-League-Finale geschlagen hat, und das ist der Verein, mit dem man mehr Champions-League-Titel gewinnen will? Ich verstehe die Reaktion der Fans vollkommen."