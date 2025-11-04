Traurige Rückkehr für TAA und Xabi Alonso: FC Liverpool feiert völlig verdienten Sieg über harmloses Real Madrid

Der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister (61.) brachte sein Team in Führung. Wirtz, für den es zum Wiedersehen mit seinem ehemaligen Leverkusener Trainer Xabi Alonso kam, legte die Großchance vor der Pause auf: Seine Hereingabe landete beim völlig freistehenden Dominik Szoboszlai, dessen Schuss hielt Thibaut Courtois jedoch weltklasse mit dem Fuß (27.).

Auch den gefährlichen Fernschuss des Ex-Leipzigers Szoboszlai (43.) entschärfte Courtois. Im zweiten Durchgang stand der Belgier mit starken Paraden gegen die Kopfbälle von Virgil van Dijk (47.) und Hugo Ekitiké (48.) im Blickpunkt. Beide Chancen ergaben sich nach Ecken von Wirtz. Beim Kopfballtor von Mac Allister bekam Courtois die Hände dann nicht rechtzeitig hoch.

Die harmlosen Königlichen kassierten ihre erste Niederlage in der Königsklasse, haben aber die direkte Qualifikation für das Achtelfinale weiter im Blick. Liverpool schloss zu Real auf, beide Teams stehen bei neun Punkten.