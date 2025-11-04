Mit Florian Wirtz in der Startelf hat der englische Meister FC Liverpool ein dringend benötigtes Statement gesetzt. Die kriselnden Reds besiegten im Topspiel der Champions League Rekordgewinner Real Madrid verdient mit 1:0 (0:0) und fuhren ihren dritten Erfolg im vierten Spiel ein.
Traurige Rückkehr für TAA und Xabi Alonso: FC Liverpool feiert völlig verdienten Sieg über harmloses Real Madrid
Ungeahntes Kopfballungeheuer: Mac Allister überwindet Courtois
Der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister (61.) brachte sein Team in Führung. Wirtz, für den es zum Wiedersehen mit seinem ehemaligen Leverkusener Trainer Xabi Alonso kam, legte die Großchance vor der Pause auf: Seine Hereingabe landete beim völlig freistehenden Dominik Szoboszlai, dessen Schuss hielt Thibaut Courtois jedoch weltklasse mit dem Fuß (27.).
Auch den gefährlichen Fernschuss des Ex-Leipzigers Szoboszlai (43.) entschärfte Courtois. Im zweiten Durchgang stand der Belgier mit starken Paraden gegen die Kopfbälle von Virgil van Dijk (47.) und Hugo Ekitiké (48.) im Blickpunkt. Beide Chancen ergaben sich nach Ecken von Wirtz. Beim Kopfballtor von Mac Allister bekam Courtois die Hände dann nicht rechtzeitig hoch.
Die harmlosen Königlichen kassierten ihre erste Niederlage in der Königsklasse, haben aber die direkte Qualifikation für das Achtelfinale weiter im Blick. Liverpool schloss zu Real auf, beide Teams stehen bei neun Punkten.
Bundesliga-Power: Kolo Muani, Xavi und Palhinha mit Scorern für Spurs
Ungeschlagen blieb auch Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur. Dank einiger ehemaliger Bundesligaspieler gewannen die Spurs 4:0 (1:0) gegen den FC Kopenhagen mit dem Deutschen Youssoufa Moukoko. Der ehemalige Leipziger Xavi Simons bereitete die Führung durch Brennan Johnson per Traumpass vor (19.).
Zudem trafen Wilson Odobert (51.) nach Assist von Randal Kolo Muani (früher Eintracht Frankfurt), der Ex-Wolfsburger Micky van de Ven (64.) und die Bayern-Leihgabe João Palhinha (67.). Torschütze Johnson flog wegen groben Foulspiels vom Platz (57., nach Videobeweis).
CL-Debüt von Spalletti: Juventus muss weiter auf den ersten Dreier warten
Der italienische Rekordmeister Juventus Turin kommt dagegen nach wie vor nicht in Schwung. Die Turiner warten nach einem 1:1 (1:1) gegen Sporting Lissabon weiter auf den ersten Erfolg in der Ligaphase.
Wegen bereits drei Remis und einer Niederlage ist das Weiterkommen frühzeitig in Gefahr. Immerhin den Rückstand durch Maximiliano Araujo (12.) glich Dusan Vlahovic (34.) beim ersten Königsklassenauftritt des neuen Trainers Luciano Spalletti aus.
Bayern und Arsenal souverän an der Spitze - Frankfurt holt Punkt
Spitzenreiter nach den Dienstagsspielen ist der FC Bayern München, der bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit 2:1 (2:0) gewann. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany führt das 36er-Feld dank der mehr erzielten Tore (14:3) gegenüber dem FC Arsenal (11:0) an.
Die Londoner erledigten ihre Pflichtaufgabe am frühen Abend bei Slavia Prag souverän mit 3:0 (1:0) und haben wie die Bayern zwölf von zwölf möglichen Punkten geholt. Eintracht Frankfurt feierte nach zuvor zwei 1:5-Klatschen mit dem 0:0 bei der SSC Neapel einen Achtungserfolg und steht bei aktuell vier Zählern.