Der Rechtsverteidiger wurde schon vor dem Anpfiff vom Publikum ausgepfiffen, als er zum Aufwärmen aus den Katakomben seines langjährigen Arbeitsplatzes auf den Rasen kam. Das zweite gellende Pfeifkonzert musste Alexander-Arnold in der Schlussphase über sich ergehen lassen, als er für Arda Güler in die Begegnung kam.
"Er sollte als Held empfangen werden": Zwei Legenden streiten wegen der Pfiffe gegen Trent Alexander-Arnold in Liverpool
Peter Schmeichel über Pfiffe gegen Trent Alexander-Arnold: "Ein Ärgernis"
Während der englische Nationalspieler die Pfiffe vor dem Warmmachen mit einem müden Lächeln quittierte, entbrannte unter zwei TV-Experten eine Debatte darüber, ob die Reaktion des Publikums gerechtfertigt sei.
Peter Schmeichel, ehemaliger Keeper von Liverpools Erzrivale Manchester United, regte sich bei CBS auf, indem er sagte: "Ich halte das für ein Ärgernis. Er hat jeden Titel hier gewonnen und 20 Jahre seiner Karriere hier verbracht. Er sollte als Held empfangen werden."
Schmeichel erntete energischen Widerspruch von Ex-Reds-Verteidiger Jamie Carragher: "Ich stimme Dir nicht zu. Die Fans entscheiden, wie sie auf ihn reagieren. Der Grund für diese Reaktion ist, dass Trent sich in diesen 20 Jahren als "Fan auf dem Spielfeld" präsentiert hat", erklärte er. "Und die Fans im Stadion würden eben nicht ablösefrei wechseln und für Real Madrid spielen."
Jamie Carragher: Fans fühlen sich von Trent Alexander-Arnold "getäuscht"
Alexander-Arnold hatte seinen Vertrag in Liverpool im Sommer auslaufen lassen und sich für einen Wechsel nach Madrid entschieden. Damit er bei der Klub-WM bereits für seinen neuen Klub auflaufen konnte, überwies Real schließlich noch zehn Millionen Euro Ablöse für ihn.
Der Umstand dieses Abschieds ärgerte Carragher: "Aber was er seit seinem Sprung zu den Liverpool-Profis gesagt hat, wenn das wahr sein sollte, dass Liverpool die einzige Mannschaft für ihn ist und er hier Kapitän und eine Legende sein will, dann verlässt man den Verein nicht, wenn man gerade die Meisterschaft gewonnen und die Möglichkeit hat, mit seinem Verein weitere Titel zu holen." Und weiter: "Man wechselt zu einem Verein, der einen zweimal im Champions-League-Finale geschlagen hat, und das ist der Verein, mit dem man mehr Champions-League-Titel gewinnen will? Ich verstehe die Reaktion der Fans vollkommen."
Alexander-Arnold hatte sich monatelang nicht zu seiner Zukunft geäußert und kaum noch Interviews gegeben. Daher hätten sich eben viele Anhänger von dem 27-Jährigen "getäuscht" gefühlt, so Carragher.
Die Pfiffe des Publikums hatten sich bereits vor dem Spiel angedeutet, als unter anderem zwei Fans der Reds das Wandgemälde, das TAA 2019 an der Sybil Road in unmittelbarer Nähe des Stadions gewidmet worden war, verschandelten. Sie beschmierten seine Rückennummer 66 und garnierten ihr "Kunstwerk" mit den Worten: "Auf Wiedersehen, Ratte".
Trent Alexander-Arnolds Leistungsdaten beim FC Liverpool
- Einsätze: 354
- Tore: 23
- Assists: 92
- Gelbe Karten: 45
- Titelgewinne: 9