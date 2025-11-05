"Er sollte als Held empfangen werden": Zwei Legenden streiten wegen der Pfiffe gegen Trent Alexander-Arnold in Liverpool

Alexander-Arnold hatte seinen Vertrag in Liverpool im Sommer auslaufen lassen und sich für einen Wechsel nach Madrid entschieden. Damit er bei der Klub-WM bereits für seinen neuen Klub auflaufen konnte, überwies Real schließlich noch zehn Millionen Euro Ablöse für ihn.

Der Umstand dieses Abschieds ärgerte Carragher: "Aber was er seit seinem Sprung zu den Liverpool-Profis gesagt hat, wenn das wahr sein sollte, dass Liverpool die einzige Mannschaft für ihn ist und er hier Kapitän und eine Legende sein will, dann verlässt man den Verein nicht, wenn man gerade die Meisterschaft gewonnen und die Möglichkeit hat, mit seinem Verein weitere Titel zu holen." Und weiter: "Man wechselt zu einem Verein, der einen zweimal im Champions-League-Finale geschlagen hat, und das ist der Verein, mit dem man mehr Champions-League-Titel gewinnen will? Ich verstehe die Reaktion der Fans vollkommen."

Alexander-Arnold hatte sich monatelang nicht zu seiner Zukunft geäußert und kaum noch Interviews gegeben. Daher hätten sich eben viele Anhänger von dem 27-Jährigen "getäuscht" gefühlt, so Carragher.

Die Pfiffe des Publikums hatten sich bereits vor dem Spiel angedeutet, als unter anderem zwei Fans der Reds das Wandgemälde, das TAA 2019 an der Sybil Road in unmittelbarer Nähe des Stadions gewidmet worden war, verschandelten. Sie beschmierten seine Rückennummer 66 und garnierten ihr "Kunstwerk" mit den Worten: "Auf Wiedersehen, Ratte".