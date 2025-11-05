Real Madrids Mittelfeldstar Arda Güler ist beim Gastspiel der Blancos an der Anfield Road am Mittwochabend bei jeder Aktion gnadenlos ausgepfiffen worden. Seinen Ursprung hatte der Unmut des Liverpooler Publikums in einer Länderspielpause Anfang dieses Jahres.
Spießrutenlauf an der Anfield Road: Arda Güler wird von den Fans des FC Liverpool gnadenlos ausgebuht
Arda Güler und Dominik Szoboszlai geraten in der Nations League aneinander
Da trafen Gülers Türken und die Ungarn um Liverpools Mittelfelspieler Dominik Szoboszlai in den Relegations-Playoffs aufeinander. Die Türkei behielt nach einem 3:1 im Hinspiel auch im Rückspiel deutlich mit 3:0 die Oberhand. Im Anschluss aber dominierte der Zwist zwischen den beiden Starspielern ihrer Teams die Schlagzeilen.
Beide gerieten bereits auf dem Rasen aneinander und machten abfällige Gesten in die Richtung des anderen. Szoboszlai provozierte anschließend mit einem Post bei Instagram, indem er sich über Gülers geringe Einsatzzeiten während dessen erster Saison in Madrid lustig macht.
Die Antwort des ehemaligen Fenerbahce-Kickers ließ nicht lange auf sich warten. Einige Stunden später konterte Güler mit deutlichen Worten in seiner Story. "Dieser Kerl ist ein Witz. Sind sechs Tore nicht genug, um dich zum Schweigen zu bringen?", schrieb er zu einem Bild, welches unter anderem die beiden Streithähne und die Anzeigetafel mit dem Endstand von 3:0 für die Türkei zeigte.
Der Zwist trieb anschließend durchaus seltsame Blüten, denn zahlreiche türkische Fans torpedierten Szoboszlai-Beiträge bei Social Media und überschwemmten unter anderem den Kommentarbereich unter dessen Hochzeitsfoto mit Bildern Gülers.
Liverpool besiegt Real Madrid in der Champions League
Das mit den geringen Einsatzzeiten hat sich bei Güler seit diesem Sommer erledigt. Unter dem neuen Trainer Xabi Alonso gehört der 20-Jährige zu den Stammkräften und Leistungsträger.
Auch bei Reals 0:1-Niederlage am Dienstagabend in der Champions League stand er in der Startformation und absolvierte bis zu seiner Auswechslung für Trent Alexander-Arnold 81 Minuten. Der Ex-Leipziger Szoboszlai spielte bei Liverpool durch und bereitete den Siegtreffer durch Alexis Mac Allister mit einer maßgeschneiderten Freistoßflanke in der 61. Minute vor.
Arda Gülers Leistungsdaten in dieser Saison:
- Einsätze: 15
- Einsatzminuten: 1010
- Tore: 3
- Assists: 6
- Gelbe Karten: 1