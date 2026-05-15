Pikante Gerüchte um Max Eberl: Jetzt äußert sich der Boss des FC Bayern

Eberls Vertrag als Sportvorstand des FC Bayern läuft noch bis 2027. Wie es danach weitergeht, ist Stand jetzt völlig unklar.

"Wenn sie meinen Job gut finden, dann bin ich bereit, hier bei Bayern länger zu bleiben", erklärte Eberl neulich bei DAZN. Der Münchner Aufsichtsrat zeigte bis dato aber noch keine Avancen, seinen Vertrag vorzeitig zu verlängern. Zuletzt kursierten stattdessen Berichte über ein angeblich angespanntes Verhältnis zu Sportdirektor Christoph Freund. Im Kicker war unter anderem von einer "Zwangsehe" die Rede.

Eberl trat seinen Job beim FC Bayern Anfang 2024 an und gewann seitdem zwei Meistertitel. In dieser Saison könnte noch der erstmalige Triumph im DFB-Pokal seit 2020 dazukommen. Am 23. Mai treffen die Münchner im Finale auf den VfB Stuttgart. Zuvor steigt diesen Samstag noch das abschließende Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln.