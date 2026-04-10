Nico Schlotterbecks BVB-Verlängerung mit Haken: Echte Liebe sieht anders aus

"Ich freue mich riesig", sagte Schlotterbeck selbst – und das kann man ihm durchaus abnehmen. Denn der Abwehrspieler selbst ist der Gewinner der neuen Vereinbarung, der Verein hingegen musste angeblich große Zugeständnisse machen.

Und ob sich alle BVB-Fans nach Schlotterbecks Kommentaren beim DFB-Team, als er die Verhandlungen noch einmal neu starten wollte, nun auch riesig freuen, darf bezweifelt werden.